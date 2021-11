New-gen Maruti Suzuki Celerio: कल लॉन्च हो रही है न्यू जनरेशन मारुति सुजुकी सेलेरियो, सबसे ज्यादा माइलेज का है दावा, जानिए क्या हो सकती है कीमत

New-gen Maruti Suzuki Celerio: मारुति सुजुकी कल यानी 10 नवंबर, 2021 को फाइनली भारत में न्यू जनरेशन की सेलेरियो को लॉन्च करने जा रही है. मारुति सुजुकी सेलेरियो इस साल की सबसे पसंदीदा बजट कारों में से एक है, जिसका ग्राहक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसके लिए बुकिंग पहले ही शुरू हो चुकी है और कोई भी इसे कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन बुक कर सकता है. इसके अलावा, अपने नजदीकी डीलरशिप पर 11,000 रुपये की टोकन राशि का भुगतान करके भी इसे बुक किया जा सकता है. इस आर्टिकल में हमने बताया है कि न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी सेलेरियो में कौन से फीचर्स हो सकते हैं.

डिजाइन और डाइमेंशन

न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी सेलेरियो के बारे में कहा जा रहा है कि यह पुराने मॉडल की तुलना में थोड़ा बड़ा हो सकता है. इस कार की लेटेस्ट फोटो से पता चलता है कि इसे पूरी तरह से नया डिज़ाइन किया गया है. आगे की तरफ, इसमें क्रोम एक्सेंट और सुजुकी के लोगो के साथ एक ग्रिल है. इसमें ब्लैक-आउट मल्टी-स्पोक अलॉय व्हील मिलते हैं. यह सभी दरवाजों पर लिफ्ट-टू-ओपन टाइप हैंडल को सपोर्ट करता है और बूट लिड में रियर-पार्किंग कैमरा भी है.

इंटीरियर और फीचर्स

मारुति सुजुकी ने न्यू जनरेशन सेलेरियो के इंटीरियर को पूरी तरह से नया रूप दिया है और यह पुराने मॉडलों की तुलना में काफी मॉडर्न दिखता है. डीलरशिप पर खींची गई तस्वीरों से पता चलता है कि नई सेलेरियो में वही स्टीयरिंग व्हील और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है जो हमें WagonR पर भी देखने को मिलता है. इसमें Android Auto और Apple CarPlay कनेक्टिविटी के साथ 7.0-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है. डैशबोर्ड में अब पावर विंडो स्विच भी हैं.

इंजन और गियरबॉक्स

उम्मीद है कि नई मारुति सुजुकी सेलेरियो में WagonR की तरह इंजन हो सकता है. इसमें पहले जैसा 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 66hp और 90Nm का टार्क जनरेट करता है. हालांकि, इस बार, कंपनी पावरफुल 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन भी पेश कर सकती है जो 81hp और 113Nm का टार्क जनरेट करता है. दोनों इंजन 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और एएमटी (एजीएस) से जुड़े होंगे. कंपनी नए सेलेरियो के साथ सीएनजी वर्जन भी पेश कर सकती है. इसके अलावा, कंपनी का दावा है कि सेलेरियो भारत की सबसे ज्यादा माइलेज देने वाली कार होगी.

लॉन्चिंग डेट और कीमत

मारुति सुजुकी कल यानी 10 नवंबर, 2021 को भारत में न्यू जनरेशन सेलेरियो को लॉन्च करेगी. अभी मारुति सुजुकी सेलेरियो की कीमत 4.65 लाख रुपये से 6.00 लाख रुपये (एक्स-शोरूम दिल्ली) के बीच है. वहीं न्यू जनरेशन सेलेरियो इसके आसपास यानी 4.5 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. नई मारुति सुजुकी सेलेरियो Tata Tiago, Hyundai Santro, मारुति सुजुकी Wagon R आदि को टक्कर देगी.

(Article: Shakti Nath Jha)

