नए अवतार में आई Honda City, मिलेगा 23.8kmpl माइलेज; मिड 2020 में आ सकती है भारत

न्यू जनरेशन Honda City का थाइलैंड में ग्लोबल डेब्यू हो चुका है. नई 2020 Honda City को न केवल नया लुक दिया गया है, बल्कि इंटीरियर और इंजन के मोर्चे पर भी बदलाव किया गया है. नई City के फ्रंट में थिक क्रोम ग्रिल दी गई हैं, साथ में पहले से शार्प दिखने वाली रैपअराउंड LED प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स हैं.

नई Honda City के अंदर नया डैशबोर्ड लेआउट और थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील ​दी गई है. स्टी​यरिंग व्हील पर क्रूज कंट्रोल, वॉल्यूम कंट्रोल और ब्लूटूथ मौजूद है. इसके अलावा 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम भी मौजूद है, जिसके Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करने की उम्मीद है.

नई 2020 Honda City के थाइलैंड स्पेसिफिक मॉडल में 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन है. यह 122hp पावर और 173Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. कार का माइलेज 23.8kmpl रहने का दावा है. इसके अलावा एक 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन भी है, जो कंपनी के कॉम्पैक्ट i-MMD माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद है. जहां तक भारत में आने वाले मॉडल की बात है तो नई City में 1.5 लीटर डीजल इंजन भी मिलेगा, जैसा कि मौजूदा जनरेशन मॉडल में है.

Maruti Alto की बिक्री 38 लाख के पार, बनी फर्स्ट टाइम कार बायर्स की पहली पसंद

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो न्यू जनरेशन Honda City में 6 एयरबैग्स, मल्टी एंगल रियर व्यू कैमरा, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इस कार के भारत में 2020 के मध्य में लॉन्च होने की उम्मीद है. इसका मुकाबला Hyundai Verna, Maruti Suzuki Ciaz और Volkswagen Vento से रहेगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.