जनवरी में आ रही हैं ये 5 कारें; Tata Motors, MG, Hyundai और Audi करेंगी धमाकेदार लॉन्चिंग

Upcoming Cars in January 2020: कार लवर्स के लिए 2020 काफी अच्छा रहने वाला है. इस साल कई शानदार कारें लॉन्च होने वाली हैं और फरवरी 2020 में Auto Expo भी होने जा रहा है. इस एक्सपो से पहले जनवरी में भी कार कंपनियां अपने मॉडल उतारेंगी. जनवरी में लॉन्च होने वाली कारों में टाटा मोटर्स, Audi, हुंडई, MG Motors तक के प्रॉडक्ट शामिल है. आइए जानते हैं ऐसी ही कुछ कारों के बारे में जो नए साल के पहले महीने में ही भारत में एंट्री कर सकती हैं…

Tata Altroz 22 जनवरी को लॉन्च होने जा रही है. इस कार का 1.2 लीटर, 3 सिलिंडर पेट्रोल इंजन 86 HP पावर और 113 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. डीजल इंजन 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड यूनिट है, जो 90 HP पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करेगी. दोनों इंजन BS VI कंप्लायंट होंगे. Altroz में स्टैंडर्ड तौर पर 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स होगा.

Hyundai Aura Vs Maruti Suzuki Dzire: इंजन, पावर, फीचर्स में होगी कांटे की टक्कर! किसका पलड़ा रहेगा भारी

टाटा मोटर्स की Nexon इलेक्ट्रिक कार 19 दिसंबर को अनवील हुई है और जनवरी में लॉन्च हो सकती है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 15 लाख रुपये से शुरू हो सकती है. Nexon EV में 129hp/254Nm आउटपुट वाली इलेक्ट्रिक मोटर और 30.2kWh लीथियम आयन IP67 रेटेड बैटरी है. कार सिंगल चार्ज पर 300 किमी से ज्यादा तक की दूरी तय करने में सक्षम है और 4.6 सेकंड में 0-60kmph व 10 सेकंड से भी कम वक्त में 0-100kmph की रफ्तार पकड़ सकती है. DC फास्ट चार्जर के जरिए Nexon EV एक घंटे से भी कम वक्त में 80 फीसदी तक चार्ज हो जाती है. स्टैंडर्ड AC चार्जर के जरिए फुल चार्ज होने में इसे 7-8 घंटे का वक्त लगता है.

MG Motors अपनी इलेक्ट्रिक SUV ZS EV को भारत में अनवील हो चुकी है और जनवरी में इसे लॉन्च करने जा रही है. इसकी एक्स शोरूम कीमत 20 लाख रुपये के आस-पास रह सकती है. MG ZS EV की इलेक्ट्रिक मोटर 141 hp पावर और 353 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगी. साथ में 44.5 kWh बैटरी पैक मिलेगा. MG ZS EV सिंगल चार्ज पर 340 किमी तक की दूरी तय करेगी और केवल 8.5 सेकंड्स में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ेगी.

Aura जनवरी में लॉन्च हो सकती है. यह सेडान पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन विकल्पों में आएगी और दोनों इंजन BS VI कंप्लायंट होंगे. कार में मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन उपलब्ध होंगे. यह हुंडई Xcent सब-4 मीटर सेडान का ज्यादा प्रीमियम रिप्लेसमेंट हो सकती है. Aura की एक्स शोरूम कीमत 5.5 लाख से 8.5 लाख रुपये तक रह सकती है.

Audi अपनी Q8 SUV को 15 जनवरी को लॉन्च किया जाएगा. इस 5 सीटर SUV के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी हैं. यह BS-VI कार कैटेगरी में Audi की अगली पेशकश होगी. Audi BS-VI A6 को पहले ही लॉन्च कर चुकी है. Q8 SUV में 3.0 लीटर, TFSI पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो 340 hp की पावर जनरेट करने में सक्षम होगा. साथ में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलेगा.

