2020 में लॉन्च हुईं ये शानदार बाइक्स, 1 लाख से 19 लाख रु तक है कीमत

नया साल 2021 शुरू होने को है. गुजरे साल में कोरोनावायरस के चलते ऑटोमोबाइल मार्केट में कई लॉन्चिंग डिले हुईं. लेकिन इसके बावजूद देश में कई बाइक्स ने एंट्री की. इनमें से कुछ बाइक्स, पुराने मॉडल्स का अपडेटेड वर्जन रहीं तो कुछ एकदम ब्रांड न्यू मॉडल्स. लॉन्च होने वाली बाइक्स में कम्यूटर्स बाइक्स से लेकर प्रीमियम सेगमेंट बाइक्स तक शामिल हैं. आइए जानते हैं साल 2020 में आई कुछ नई मोटरसाइकिलों के बारे में…

इस बाइक को 2.99 लाख रुपये एक्स शोरूम दिल्ली कीमत पर जनवरी 2020 में उतारा गया था. Powering the KTM 390 Adventure में 373cc, सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो 43hp पावर और 37Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में स्लिपर क्लच के साथ 6 स्पीड ट्रांसमिशन है.

इन दोनों बाइक्स को फरवरी 2020 में उतारा गया. Husqvarna स्वीडन का प्रमुख ब्रांड है और ये KTM समूह का हिस्सा है. इस समूह में बजाज ऑटो की 48 फीसदी हिस्सेदारी है. Svartpilen 250 और Vitpilen 250 क्वार्टर लीटर बाइक्स में 248.8cc फ्यूल इंजेक्टेड, लिक्विड कूल्ड, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक DOHC इंजन है. यह 9,000 rpm पर 29.5 hp पावर और 7,500 rpm पर 24 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों बाइक्स 1.80 लाख रुपये से शुरू होने वाली एक्स शोरूम दिल्ली कीमत पर लॉन्च किया गया था.

इस बाइक को मार्च 2020 में लॉन्च किया गया. Bajaj Dominar 250 में 248.77सीसी, सिंगल सिलिंडर, 4 स्ट्रोक, लिक्विड कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है. यह 27 पीएस पावर और 23.5 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन 6 स्पीड है. बाइक की टॉप स्पीड 132 केएमपीएच है. Bajaj Dominar 250 की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 165715 रुपये है.

2020 Hero Xtreme 160R को फरवरी में हीरो मोटोकॉर्प वर्ल्ड 2020 प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनवील किया गया. बाद में कोविड19 के कारण बाइक को जून 2020 से डिस्पैच किया जाना शुरू हुआ. Hero Xtreme 160R की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 102,000 रुपये से शुरू है. मोटरसाइकिल में 160cc एयर कूल्ड, BS6 इंजन है. साथ में XSens टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड प्रोग्राम्ड फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी दी गई है. बाइक का इंजन 15 BHP पावर और जनरेट करता है. Xtreme 160R 4.7 सेकेंड्स में 0-60 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है.

2021-22 में तेजी से आगे बढ़ेगी ऑटो इंडस्ट्री, EV कंपोनेंट्स के निर्यातकों के लिए बन रहे बेहतर मौके

Triumph Tiger 900 रेंज को जून 2020 में लॉन्च किया गया. इस रेंज में TIGER 900 GT, TIGER 900 RALLY और TIGER 900 RALLY PRO मॉडल्स हैं. Triumph Tiger 900 रेंज बाइक्स में T-Plane ट्रिपल क्रैंक के साथ 900cc ट्रिपल इंजन है. यह इंजन 94 hp पावर और 87 Nm का टॉर्क पैदा करता है. ट्रासंमिशन 6 स्पीड है. Triumph Tiger 900 रेंज की एक्स शोरूम कीमत 13.70 लाख रुपये से शुरू है.

इटली की कंपनी Ducati ने नई Panigale V2 बाइक को अगस्त 2020 में भारत में लॉन्च किया. इसकी एक्स शोरूम कीमत 16.99 लाख रुपये है. Ducati Panigale V2 में 955cc Superquadro, ट्विन सिलिंडर इंजन है, जो Euro5/ BS6 एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप है. इंजन 155 hp की मैक्सिमम पावर और 104 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर के साथ 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है.

होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) ने अगस्त 2020 में अपनी CB Hornet 200R को Hornet 2.0 नाम से भारत में लॉन्च किया. बाइक की एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 126927 रुपये है. Hornet 2.0 में नया पावरफुल व इफीशिएंट 184cc HET BSVI PGM-FI इंजन इस्तेमाल हुआ है, जो 17.03 hp पावर और 16.1 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन है. इंजन के साथ पिस्टन कूलिंग जेट भी दी गई है. यह हीट एब्जॉर्बेंट के रूप में काम करती है इंजन थर्मल इफीशिएंसी को बेहतर बनाते हुए यह सुपीरियर माइलेज प्राप्त करने में मददगार है.

Triumph Rocket 3 GT बाइक सितंबर 2020 में भारत में लॉन्च हुई. इसकी एक्स शोरूम कीमत 18.40 लाख रुपये से शुरू है. Triumph Rocket 3 GT में 2458cc इनलाइन थ्री सिलिंडर इंजन है. यह 6,000 rpm पर 165 hp पावर और 4,000 rpm पर 221 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है.

BMW R18 क्रूजर को सितंबर 2020 में 18.90 लाख रुपये से शुरू होने वाली एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया. बाइक में 1,802 cc बॉक्सर ट्विन, एयर कूल्ड व ऑयल कूल्ड इंजन है. यह 89.75 hp पावर और 158 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. साथ में शैफ्ट ड्राइव के साथ 6 स्पीड गियरबॉक्स है.

होंडा H’ness CB350 (हाइनेस CB350) को अक्टूबर 2020 में लॉन्च किया गया. बाइक के DLX वेरिएंट की एक्स शोरूम गुरुग्राम कीमत 1.85 लाख और DLX Pro वेरिएंट की कीमत 1.90 लाख रुपये है. Honda H’Ness CB350 में 348 cc सिंगल सिलिंडर, फ्यूल इंजेक्टेड, एयर कूल्ड इंजन है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन सिस्टम दिया गया है. इंजन 20.8 hp पावर और 30 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है.

2020: इन 3 स्कूटर्स की मार्केट में हुई दमदार एंट्री, 1.25 लाख तक है कीमत

इस मोटरसाइकिल को नवंबर 2020 में देश में 2.48 लाख रुपये एक्स शोरूम कीमत पर लॉन्च किया गया. बाइक में 248.8cc, सिंगल सिलिंडर, लिक्विड कूल्ड, फ्यूल इंजेक्टेड इंजन है, जो 30hp पावर और 24Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. साथ में 6 स्पीड ट्रांसमिशन है.

रॉयल एनफील्ड की Meteor 350 क्रूजर मोटरसाइकिल ने नवंबर माह में भारतीय बाजार में दस्तक दी. बाइक की कीमत 1.75 लाख रुपये से शुरू है. Royal Enfield Meteor 350 में नया J सीरीज 349cc फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है. यह इंजन 20 hp पावर और 27 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. Meteor 350 में गियरबॉक्स 5-speed है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.