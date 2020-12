2021 Audi A4 भारत में 5 जनवरी को होगी लॉन्च, 2 लाख रु देकर करा सकते हैं बुकिंग

नई Audi A4 फेसलिफ्ट भारत में 5 जनवरी को लॉन्च होने वाली है. दिसंबर की शुरुआत में Audi India ने नई A4 की एंट्री की घोषणा की थी. कंपनी की औरंगाबाद असेंबली लाइन में इसका प्रॉडक्शन भी शुरू हो चुका है. डीलर्स ने 2 लाख रुपये के अमाउंट पर कार की बुकिंग भी शुरू कर दी है. Audi A4 की एक्स शोरूम कीमत 46 लाख रुपये रह सकती है. भारतीय बाजार में इसका मुकाबला Mercedes-Benz C-Class, BMW 3 Series के नए लॉन्च व्हीलबेस वर्जन्स, मार्च में लॉन्च होने वाली नई Volvo S60, JLR Jaguar XE से होगा.

Audi A4 में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर, टर्बो पेट्रोल इंजन है. यह 190hp पावर और 320Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 7 स्पीड ट्विन क्लच DSG ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड तौर पर मिलेगा. अब देखना यह होगा कि Audi नई A4 में माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम की भी पेशकश करती है या नहीं.

नई Audi A4 फेसलिफ्ट ज्यादा एग्रेसिव स्टाइलिंग लिए हुए होगी. कार के अंदर नया और पहले से बड़ा टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम होगा, जिसके साथ Audi का नया MMI इंटरफेस रहेगा. इन्फोटेनमेंट सिस्टम Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करेगा. नई A4 में भी वायरलेस चार्जिंग पैड होगा. सेफ्टी फीचर्स की लंबी लिस्ट में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स और लेन डिपार्चर वॉर्निंग भी शामिल रहेंगे.

Audi ने जनवरी 2021 से भारत में बिक रहे अपने सभी मॉडल्स के दाम बढ़ाने की भी घोषणा की है. कीमत में बढ़ोत्तरी की वजह बढ़ती इनपुट कॉस्ट और रुपये में आ रही कमजोरी बताई जा रही है. कंपनी का कहना है कि Audi A6, Q8 आदि कारों के दाम में 1 जनवरी 2021 से 2 फीसदी तक की बढ़ोत्तरी होने वाली है. Audi India ने नवंबर माह में Q8 सेलिब्रेशन एडिशन मॉडल लॉन्च किया. इससे पहले Audi की सबसे छोटी SUV Q2 भी लॉन्च हुई. इस साल कंपनी ने RS7 Sportback, RS Q8 और A8L को भी उतारा है.

