नई Suzuki Hayabusa की बुकिंग शुरू, जानें इसमें क्या है खासियत

नई 2021 सुजुकी Hayabusa पर से कुछ दिन पहले पर्दा हटाया गया था. और अब भारत में ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है. डीलर स्रोतों के मुताबिक, 2021 सुजुकी Hayabusa के लिए बुकिंग अनौपचारिक तौर पर खुली हैं. और टोकन अमाउंट 2 लाख रुपये है. अगर आप अब बाइक को बुक करते हैं, तो आपको मोटरसाइकिल की डिलीवरी अप्रैल 2021 में मिलेगी. बताई गई जानकारी नई दिल्ली में डीलर स्रोतों में से एक से ली गई है और शहर में स्टेटस को चेक करने के लिए आप अपनी करीबी सुजुकी डीलरशिप से चेक कर सकते हैं.

नया तीसरी जनरेशन का मॉडल कई अपडेट के साथ आता हैं. डिजाइन के बारे में अच्छी बात यह है कि कंपनी ने सुजुकी Hayabusa का ओवरऑल लुक बनाए रखा है. हालांकि, कुछ नए बदलाव भी दिखते हैं. बाइक पर एक ऑल LED हैंडपंप भी दिया गया है. बाइक का रियर एंड फ्लैट है.

2021 सुजुकी Hayabusa को 1,340ccc चार सिलेंडर वाले इंजन से पावर मिलती है, जो छह स्पीड ट्रांसमिशन के साथ है और इस बार बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर भी है. बाइक में 190 hp का पावर और 150 Nm का torque मिलता है, जो पिछले मॉडल के 7 hp और 5 Nm के मुकाबले काफी बेहतर है.

MG Motor की नई MG ZS इलेक्ट्रिक कार की लांचिंग इस दिन, जानिए क्या होगी इसकी खासियत

बता दें कि भारत में इस बाइक ने धूम फिल्म के रिलीज होने के बाद पॉपुलैरिटी बटोरी थी. फिल्म में अभिनेता जॉन अब्राहम Suzuki Hayabusa बाइक चलाते हुए दिखाए गए थे. नई 2021 Suzuki Hayabusa 300kmph की टॉप स्पीड देने वाली दुनिया की पहली बाइक्स में से एक है. Hayabusa को पहली बार 1999 में लॉन्च किया गया था और दो दशकों बाद 2018 में डिसकंटीन्यू कर दिया गया था लेकिन अब यह बाइक नए अवतार में वापसी कर रही है. सुजुकी मोटरसाइकिल ने हाल ही में एक टीजर वीडियो जारी किया था.

(स्टोरी: प्रदीप शाह)

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.