नई BSVI Kawasaki Ninja 650 भारत में लॉन्च, 35000 रु बढ़ गई कीमत; मिलेंगे ये बदलाव

नई Kawasaki Ninja 650 भारत में लॉन्च हो गई है. इसमें BSVI इंजन है. नई Kawasaki Ninja 650 BSVI की एक्स शोरूम कीमत 6.24 लाख रुपये है. यह इसके पुराने वर्जन की कीमत से 35000 रुपये ज्यादा है. यह दो रंगों Lime Green Ebony और Pearl Flat Stardust White में उपलब्ध होगी. नई Ninja 650 के लिए बुकिंग कावासाकी ​डीलरशिप्स पर शुरू हो चुकी हैं. डिलीवरी कोविड19 (COVID19) लॉकडाउन हटने के बाद शुरू होने की संभावना है.

नई Kawasaki Ninja 650 का फ्रंट फेसिया बिल्कुल नया एग्रेसिव लुक वाला है, जैसा कि Ninja 400, Ninja ZX-6R और Versys 1000 में दिया गया है. बाइक में ऑल LED ट्विन हैडलैंप्स का इस्तेमाल हुआ है. बेहतर विजुअल अपील के लिए बाइक के साइड प्रोफाइल में भी कुछ बदलाव हैं. नई Ninja 650 में अब ज्यादा चौड़ी पिछली सीट है. बाइक का कर्ब वेट 196 kg ही है. इसके अलावा Kawasaki Ninja 650 BSVI में 4.3 इंच फुली कलर्ड TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जो स्मार्टफोन और GPS कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है.

नई BSVI Kawasaki Ninja 650 में 649cc, 4-stroke, पैरलल ट्विन इंजन और 6 स्पीड ट्रांसमिशन है. इसका फ्यूल इंजेक्टेड इंजन 8,000 rpm पर 68 hp पावर और 6,700 rpm पर 64 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. वॉल्व सिस्टम DOHC, 8 वॉल्व्स है. बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस 130mm, फ्यूल टैंक कैपेसिटी 15 लीटर और व्हीलबेस 1410 mm है. बाइक में Dunlop Sportmax Roadsport 2 टायर्स का इस्तेमाल हुआ है.

नई Ninja 650 की लंबाई 2,115 mm, चौड़ाई 740 mm और ऊंचाई 1,145 mm है. बाइक के फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में एडजस्टेबल प्रीलोड के साथ हॉरिजोन्टल बैक लिंक सस्पेंशन दिया गया है. ब्रेक्स की बात करें तो फ्रंट में ड्युअल सेमी फ्लोटिंग पेटल 300 mm पेटल डिस्क और रियर में सिंगल 220 mm पेटल डिस्क ब्रेक हैं.

