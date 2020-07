नई Hyundai Creta का कारनामा, केवल 4 माह में बुकिंग 55000 के पार; ऐसा क्या है इस SUV में खास

अपने नए अवतार में Hyundai Creta BS6 काफी पॉपुलर होती नजर आ रही है. लॉन्चिंग के 4 माह के अंदर ही नई 2020 BS6 हुंडई क्रेटा की 55000 से ज्यादा बुकिंग हो गई हैं. हुंडई क्रेटा मई और जून से भारत की बेस्ट सेलिंग एसयूवी है. हुंडई के ​’क्लिक टू बाई’ ऑनलाइन परचेज पोर्टल पर भी सबसे ज्यादा सर्च नई क्रेटा के लिए ही हुई है. पोर्टल पर आईं कुल इन्क्वायरीज में से 30 फीसदी नई 2020 BS6 क्रेटा के लिए रहीं. नई क्रेटा की टक्कर Kia Seltos, MG Hector और Tata Harrier जैसी गाड़ियों से है.

अभी तक जितनी भी हुंडई क्रेटा बुक कराई गई हैं, उनमें से 60 फीसदी बुकिंग इसके डीजल वेरिएंट के लिए हुईं. हुंडई क्रेटा को भारत में पहली बार 2015 में लॉन्च किया गया था. हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर (सेल्स, मार्केटिंग व सर्विस) तरुण गर्ग का कहना है कि यह कंपनी के पोर्टफोलियो की काफी पॉपुलर गाड़ी साबित हुई और इसके ग्राहकों की संख्या 4.85 लाख से अधिक है. नई 2020 हुंडई क्रेटा BS6 मार्च 2020 में लॉन्च हुई है. केवल 4 माह के अंदर इसकी 55000 से अधिक यूनिट की बुकिंग्स के साथ ग्राहकों की संख्या 20000 से अधिक है.

नई 2020 Creta की एक्स शोरूम कीमत 9.99 लाख रुपये से 17.2 लाख रुपये तक है. नई हुंडई क्रेटा BS6 पेट्रोल और BS6 डीजल दोनों इंजन विकल्पों में है. इसमें 1.5L पेट्रोल, 1.4L टर्बो पेट्रोल और 1.5L डीजल इंजन विकल्प हैं. पावर, टॉर्क और ट्रांसमिशन की डिटेल इस तरह हैं-

नई क्रेटा में हुंडई की ब्लूलिंक (BlueLink) टेक्नोलॉजी दी गई है. इसके अतिरिक्त फीचर्स में हैलो ब्लूलिंक’ वेक अप कमांड शामिल है. ‘हैलो ब्लूलिंक’ वेक अप कमांड से सनरूफ ओपन व क्लोज, सीट वेंटिलेशन कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल- टेंपरेचर, फैन स्पीड कंट्रोल, विंड डायरेक्शन, एयर इनटेक टाइप कंट्रोल (फ्रेश/सर्कुलेशन) आदि फीचर्स को एक्सेस किया जा सकेगा. वॉइस कमांड देकर भारत के पब्लिक हॉलिडे की जानकारी, लाइव क्रिकेट स्कोर जाना जा सकेगा.

नई 2020 हुंडई क्रेटा के कनेक्टेड फीचर्स की बात करें तो कार के साथ ब्लूलिंक इंटीग्रेटेड स्मार्ट वॉच ऐप रहेगा. इसके जरिए इंजन स्टार्ट/स्टॉप, डोर लॉक/अनलॉक, व्हीकल स्टेटस इनफॉरमेशन (इंजन, HVAC, डोर, फ्यूल लेवल आदि), व्हीकल अलर्ट्स (जियो फेन्स, स्पीड, टाइम फेन्स, वैले, व्हीकल स्टेटस, स्टोलन व्हीकल) आदि ब्लूलिंक कनेक्टेड फीचर्स को एक्सेस किया जा सकेगा और स्मार्टवॉच के जरिए नोटिफिकेशंस प्राप्त किए जा सकेंगे. ब्लूलिंक BlueLink गूगल वॉचेज के Wear OS, एप्पल वॉचेज के watch OS और सैमसंग गैलेक्सी वॉचेज के TIZEN OS के लिए स्मार्टवॉच ऐप को सपोर्ट करती है.

