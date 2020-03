नई 2020 Honda Africa Twin: धांसू 1,084cc इंजन के साथ 5 मार्च को होगी लॉन्च

नई 2020 Honda Africa Twin भारत में 5 मार्च को लॉन्च होने जा रही है. इस नए मॉडल में बड़े इंजन के साथ कई नई फीचर मिलेंगे. अफ्रीका ट्विन ग्लोबली दो वर्जन्स स्टैंडर्ड और एडवेंचर स्पोर्ट्स में उपलब्ध है. भारत में इन दोनों वर्जन्स के आने की उम्मीद है. 2020 Honda Africa Twin में 1,084cc, लिक्विड कूल्ड, पैरलल ट्विन इंजन मिलेगा. यह 102hp पावर और 105Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है.

पहले से बड़े इंजन के चलते नई अफ्रीका ट्विन अब 6 फीसदी ज्यादा पावर 7 फीसदी ज्यादा टॉर्क जनरेट करती है. बाइक में मैनुअल और ऑटोमेटिक DCT ट्रांसमिशन विकल्प हैं और भारत में भी ये दोनों उपलब्ध हो सकते हें.

बाइक के मैनुअल और ऑटोमेटिक DCT वर्जन्स का माइलेज क्रमश: 20.4 kmpl और 20.8 kmpl है. नई अफ्रीका ट्विन के इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की बात करें तो इसमें 6 एक्सिस IMU और राइड बाई वायर थ्रॉटल है. बाइक 6 राइडिंग मोड टूर, अर्बन, ग्रेवल, ऑफ रोड और दो यूजर मोड के साथ आती है.

#Adventure Seekers, Gear up! It’s time to take the road less travelled. #AfricaTwin coming soon! #TrueAdventure #GoRidin pic.twitter.com/n8v14tBgOw

Maruti Suzuki की Celerio X BS-VI लॉन्च, 10000 रु तक बढ़ गई कीमत; मिलेगा यह बदलाव

2020 Honda Africa Twin के सेफ्टी फीचर्स में कॉर्नरिंग ABS, रियर लिफ्ट कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल, होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल सिस्टम और कॉर्नरिंग लाइट्स शामिल हैं. रियर व्हील का ABS पूरी तरह स्विच ऑफ किया जा सकता है. अन्य फीचर्स में LED लाइटिंग, 6.5 इंच कलर्ड TFT टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर स्टैंडर्ड तौर पर मिलेंगे. टॉप स्पेसिफिकेशन एडवेंचर स्पोर्ट्स वर्जन में टॉलर विंडस्क्रीन, ज्यादा बड़ा फ्यूल टैंक, टॉप बॉक्स, पैनियर माउंट्स और वाइडर संप गार्ड जैसे अतिरिक्त फीचर्स हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.