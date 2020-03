1084cc इंजन के साथ 2020 Honda Africa Twin लॉन्च, मिलेगी 12% ज्यादा पावर; जानें कीमत व फीचर्स

नई 2020 Honda Africa Twin भारत में लॉन्च हो गई है. इसकी पूरे भारत में एक्स शोरूम कीमत 15.35 लाख रुपये से शुरू है. नए मॉडल को दो वेरिएंट स्टैंडर्ड और एडवेंचर स्पोर्ट्स में लॉन्च किया गया है. 2020 Honda Africa Twin की बुकिंग बृहस्पतिवार से ही शुरू हो गई हैं. इसकी डिलीवरी मई 2020 से शुरू होगी.

नई 2020 Honda Africa Twin में पहले से बड़ा 1084cc, BSVI, पैरलल ट्विन इंजन है. यह 101hp पावर और 105Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. यह आउटपुट पहले से क्रमश: 12 फीसदी और 11 फीसदी ज्यादा है. बाइक मैनुअल और DCT ऑटोमेटिक ​दोनों विकल्पों में उपलब्ध होगी. मैनुअल ट्रिम का माइलेज 20.4 kmpl और DCT ट्रिम का माइलेज 20.8 kmpl रहने का दावा है.

नई अफ्रीका ट्विन में 4 राइडिंग मोड- टूर, अर्बन, ग्रैवल और ऑफ रोड हैं. इसके अलावा दो अतिरिक्त राइडिंग मोड भी मिलेंगे. बाइक की फ्यूल टैंक कैपेसिटी 24.8 लीटर है. इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज की बात करें तो 2020 Honda Africa Twin में होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल (HSTC) है, जो अब नई 6 एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट से पावर्ड है. बाइक में व्हीली कंट्रोल के तीन लेवल, HSTC के 7 लेवल और इलेक्ट्रॉनिक इंजन ब्रेकिंग के तीन लेवल हैं.

नई अफ्रीका ट्विन में 6.5 इंच टचस्क्रीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ब्लूटूथ व एप्पल कार प्ले कनेक्टिविटी के साथ दिया गया है. फ्रंट में LED हैडलैंप्स और सर्कुलर शेप वाले LED DRLs हैं. बाइक में 21 इंच फ्रंट व 18 इंच रियर वायर स्पोक व्हील्स हैं. फ्रंट में 310mm ड्युअल डिस्क ब्रेक और रियर में सिंगल 256mm डिस्क ब्रेक सेटअप है. ड्युअल चैनल ABS स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है और रियर में मौजूद ABS को पूरी तरह स्विच ऑफ किया जा सकता है.

