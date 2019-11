सबसे सस्ती Royal Enfield का बढ़ गया दाम, अब Bullet 350 KS और 350 ES की इतनी हुई कीमत

रॉयल एनफील्ड (Royal Enfield) ने अपनी सबसे सस्ती मोटरसाइकिल्स Bullet 350 KS और Bullet 350 ES की कीमत बढ़ा दी है. इन दोनों बाइक्स को अगस्त 2019 में Bullet 350X और Bullet 350X ES के नाम से लॉन्च किया गया था. उस वक्त इनकी कीमत क्रमश: 1.12 लाख और 1.26 लाख रुपये रखी गई थी. अब बढ़ोत्तरी के बाद Bullet 350X की एक्स शोरूम ​दिल्ली कीमत 1.14 लाख और Bullet 350X ES की कीमत 1.30 लाख रुपये हो गई है.

इस तरह Bullet 350 KS की कीमत में जहां लगभग 2000 रुपये की बढ़ोत्तरी हुई हैं, वहीं इसके इलेक्ट्रिक स्टार्ट वर्जन Bullet 350 ES का दाम 4000 रुपये बढ़ गया है. रॉयल एनफील्ड के भारत में मौजूद लाइन अप में बुलेट सबसे पुराना मॉडल है. उसके बावजूद यह अभी भी काफी पॉपुलर है.

Bullet 350 में 346cc, सिंगल सिलिंडर, एयर कूल्ड इंजन है. साथ में 5 स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. यह इंजन 19.8hp पावर और 28Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. इन दोनों बुलेट 350 मॉडल्स में सिंगल चैनल ABS है. हालांकि Bullet 350 में ड्युअल चैनल ABS वर्जन भी उपलब्ध है, जिसे अप्रैल 2019 में लॉन्च किया गया था.

कंपनी इस वक्त भारत में क्लासिक और थंडरबर्ड मॉडल्स की टेस्टिंग कर रही है. इनके BS-VI एमिशन नॉर्म्स लागू होने की डेडलाइन यानी 1 अप्रैल 2020 से पहले लॉन्च होने की संभावना है. Bullet मॉडल्स की कीमत बढ़ाए जाने के पीछे का कारण अभी सामने नहीं आया है. BS-VI मॉडल आने के बाद फिर से कीमतें बढ़ने की संभावना है. यह बढ़ोत्तरी 10000-15000 रुपये की रेंज में होगी.

Story By: Pradeep Shah

