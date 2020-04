कोविड19 से बचाव के लिए चालक ने बदली ई-रिक्शा की डिजाइन, आनंद महिन्द्रा ने ऑफर कर दी जॉब

कोरोना वायरस (Coronavirus) से बचाव के लिए लोगों से लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की अपील की जा रही है. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दिए गए हैं. इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक ई-रिक्शा चालक ने अपने रिक्शे को कुछ इस तरह मॉडिफाई कर दिया है कि इसमें बैठने वाला हर व्यक्ति एक दूसरे से दूर रहे. यानी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके.

वीडियो दर्शाता है कि मॉडिफाइड ई-रिक्शे में चालक के अलावा 4 सवारी आराम से बैठ सकती हैं. हर सवारी के बैठने के लिए अलग-अलग सेक्शन बना दिए गए हैं. इससे यह आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आती हैं. हालांकि यह वीडियो कहां का है, फिलहाल ये पता नहीं लग सका है.

इस मॉडिफाइड ई-रिक्शे का वीडियो महिन्द्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिन्द्रा (Anand Mahindra) के पास भी पहुंच चुका है. महिन्द्रा ने इस रिक्शे के वीडियो के साथ ट्वीट कर कहा कि हमारे देश के लोगों की तेजी से नई खोज करने और नई परिस्थितियों में ढल जाने की क्षमता देख मैं हमेशा हैरान रह जाता हूं.

इतना ही नहीं आनंद महिन्द्रा ने कंपनी के कार्यकारी निदेशक (ऑटो और फार्म सेक्टर) राजेश जेजुरिकर को अपने ट्वीट में टैग कर संबंधित ई-रिक्शा चालक को कंपनी की रिसर्च एंड डेवेलपमेंट और प्रॉडक्ट डेवलपमेंट टीम में बतौर एडवाइजर अपॉइंट करने की सलाह दी है.

The capabilities of our people to rapidly innovate & adapt to new circumstances never ceases to amaze me. @rajesh664 we need to get him as an advisor to our R&D & product development teams! pic.twitter.com/ssFZUyvMr9

