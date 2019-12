आनंद महिन्द्रा ने माना- गलती थी कम्यूटर टू-व्हीलर मार्केट में एंट्री

महिन्द्रा एंड महिन्द्रा (M&M) के चेयरमैन व एमडी आनंद महिन्द्रा (Anand Mahindra) ने स्वीकार किया है कि कम्यूटर टू-व्हीलर मार्केट में उतरना कंपनी की गलती थी. आनंद महिन्द्रा ने ये बात वर्जिन अटलांटिक द्वारा आयोजित एक ईवेंट में कही हैं. महिन्द्रा ग्रुप ने जुलाई 2008 में काइनेटिक मोटर्स को खरीदा था और फ्रीडम बाइक्स को Mojo नाम से रिलॉन्च किया था. लेकिन ये बाइक आज 10 साल भी लोगों को नहीं लुभा पा रही हैं.

भारत के टू-व्हीलर मार्केट में पैमाने पर एंट्री लेवल मॉडल्स हैं. इस सेगेमेंट में हीरो मोटोकॉर्प और होंडा का दबदबा है, जिनकी 2.1 करोड़ यूनिट प्रति वर्ष के मार्केट में दो तिहाई हिस्सेदारी रखती हैं.

आनंद महिन्द्रा ने कहा कि एंट्री लेवल प्रॉडक्ट्स की नाकामयाबी से सीख मिली है और महिन्द्रा की प्रीमियम टू—व्हीलर सेगमेंट में एंट्री सफल रही है. आगे कहा कि हम अपने सपने के बारे में अच्छे से जानते हैं और हमारे पास सही चीजें भी रहीं लेकिन जीतना कैसे है, यहां हमने गलती कर दी. हमें कभी भी कम्यूटर बाइक मार्केट में नहीं उतरना चाहिए था.

ईवेंट में महिन्द्रा ने कहा कि जावा मोटरसाइकिल्स का भारत में दोबारा उतरना सफल रहा और इन बाइक्स के लिए अभी भी 5 माह का वेटिंग पीरियड चल रहा है. यह भी कहा कि कंपनी जल्द ही भारत में BSA मोटरसाइकिल्स को लॉन्च करने वाली है.

2020 Skoda Rapid से उठा पर्दा, 2020 में होगी भारत में लॉन्च; जानें क्या मिलेंगे बदलाव

भारतीय बाइक बाजार में महिन्द्रा ने वित्त वर्ष 2018-19 में 4004 यूनिट की बिक्री की, जो वित्त वर्ष 2017-18 के मुकाबले 73 फीसदी कम रही. अक्टूबर 2019 में महिन्द्रा टू-व्हीलर्स ने पुष्टि की थी कि कंपनी फ्रांस की कंपनी Peugeot Motocycles (PMTC) में 100 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी. पिछले माह आनंद महिन्द्रा ने ट्वीट कर जानकारी दी थी कि भारत में बने और एक्सपोर्ट होने वाले Peugeot e-Ludix इलेक्ट्रिक स्कूटर को फ्रांस के राष्ट्रपति बेड़े में जगह मिली है. यह उपलब्धि हासिल करने वाला यह पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है.

Input: PTI

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.