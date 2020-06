Mitsubishi की भारत में दूसरी पारी! Creta, Fortuner को टक्कर देने वाला मॉडल उतारेगी

जापान की मित्सुबिशी मोटर्स (Mitsubishi Motors) अच्छी परफॉरमेंस वाले हाई क्वालिटी प्रॉडक्ट के लिए जानी जाती है. लेकिन भारत में इसकी फैन फॉलोइंग कम है. भारत में मित्सुबिशी के बिजनेस का हिंदुस्तान मोटर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HMCL) द्वारा अधिग्रहण कर लेने के बाद आखिरी बार नए प्रॉडक्ट Mitsubishi Outlander को 2018 में लॉन्च किया गया था. यह पेट्रोल SUV है, जिसे कुछ गिने-चुने डीलर्स बेचते हैं. इसकी बिक्री भी कम है क्योंकि SUV में फीचर्स की कमी है.

लेकिन अब मित्सुबिशी भारत में एक नई पारी की शुरुआत करना चाहती है और इसके लिए नए पार्टनर की तलाश में है. नया इन्वेस्टर जमशेदपुर से है और एक बड़ा कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है. चूंकि अभी मित्सुबिशी और नए इन्वेस्टर के बीच बिजनेस डील को अंतिम रूप नहीं मिला है, इसलिए इन्वेस्टर के नाम का खुलासा नहीं किया जा सकता. हालांकि इतना बताया जा सकता है कि वह भारत में कुछ बड़ी ऑटोमोटिव कंपनियों को कंपोनेंट की सप्लाई करता है.

दोनों कंपनियों के बीच बातचीत एडवांस्ड स्टेज में है और जल्द ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा, जो HMCL के पास उपलब्ध एसेट्स व देनदारियों को चेक करेगी और ऑडिट करेगी. इस प्रक्रिया के जून आखिर तक पूरा होने की उम्मीद है. इसके बाद डील फाइनल करने के लिए नया इन्वेस्टर मित्सुबुशी जापान से कॉन्टैक्ट करेगा. अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि सितंबर तक इस साझेदारी की घोषणा हो जाए.

अनुमान है कि नया पार्टनर 500 करोड़ रुपये तक का निवेश कर सकता है. HMCL का भारत में खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है. इसलिए हो सकता है कि जमशेदपुर में ही एक असेंबली लाइन स्थापित की जाए. Express Drives का मिली सूचना के मुताबिक इस नई साझेदारी के तहत ऐसे प्रॉडक्ट लाने की तैयारी है, जो Hyundai Creta और Toyota Fortuner को टक्कर दें. पेट्रोल कारों के अलावा BS6 डीजल कारों को भी लॉन्च किया जाएगा. मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की भी पेशकश की जाएगी.

भारत में Toyota Fortuner और Ford Endeavour के आने से पहले मित्सुबुशी की Montero और Pajero मौजूद थीं. लेकिन कमजोर मार्केटिंग व आफ्टरसेल्स सर्विस और अन्य कारणों की वजह से ये गाड़ियां के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाईं. मित्सुबुशी के नए इन्वेस्टर का कहना है कि नई पारी में वे नए आने वाले प्रॉडक्ट्स की कीमतें काफी कम रखना चाहते हैं. ऐसा प्रॉडक्ट लोकलाइजेशन से होगा. इसके अलावा Eclipse और Eclipse Cross कारों को भी भारत लाए जाने पर सोचा जाएगा. ये मित्सुबुशी के लाइनअप में सबसे आधुनिक कारें हैं और भारतीय बाजार के लिए भी अच्छी हैं.

इस वक्त भारत में मित्सुबुशी की केवल 11 डीलरशिप काम कर रही हैं. इन डीलर्स को विश्वास दिलाया जाएगा कि इस बार चीजें अलग होंगी. मौजूदा डीलर्स के संतुष्ट होने पर कंपनी आगे लकर नई डीलरशिप्स पर काम करेगी. नई साझेदारी के तहत प्रॉडक्शन 2022 में शुरू होने की संभावना है, तब तक डीलरशिप की संख्या कम से कम ​ट्रिपल डिजिट में पहुंचाने की योजना है.

Story By: Lijo Mathai

