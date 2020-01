MG ZS EV 27 जनवरी को होगी लॉन्च, Hyundai Kona से होगा मुकाबला; इतनी रह सकती है कीमत

MG मोटर्स की ZS EV की लॉन्च डेट सामने आ गई है. यह इलेक्ट्रिक कार 27 जनवरी को लॉन्च होगी. MG ZS EV भारत की दूसरी लॉन्ग रेंज इलेक्ट्रिक SUV होगी और इसकी टक्कर Hyundai Kona से होगी. ZS EV की एक्स शोरूम कीमत 20-25 लाख रुपये की रेंज में रह सकती है. इस कार को 50000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक कराया जा सकता है. यह इलेक्ट्रिक एसयूवी दो वेरिएंट एक्सक्लूसिव और एक्साइट में आएगी. एक्सक्लूसिव वेरिएंट में तीन रंग व्हाइट, ब्लू और रेड में मिल सकते हैं. वहीं एक्साइट में केवल रेड और व्हाइट मिलेंगे.

MG ZS EV में 44.5 kWh बैटरी पैक है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 143 hp पावर और 353 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. ZS EV में सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. यह कार सिंगल चार्ज पर 340 किमी तक की दूरी तय कर सकेगी और केवल 8.5 सेकंड में 0-100 kmph की स्पीड पकड़ लेगी.

MG मोटर्स इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के लिए 5 टियर चार्जिंग सपोर्ट उपलब्ध कराएगी. हर ZS EV के साथ एक स्टैंडर्ड होम चार्जर मिलेगा, जिसे किसी भी थ्री पिन सॉकेट में प्लग इन किया जा सकेगा. इसके जरिए इसे फुल चार्ज होने में 16-18 घंटे लगेंगे. इसके अलावा कंपनी कार मालिक की पसंद की जगह पर 7.4 kW चार्जर भी इंस्टॉल करेगी. इससे कार की बैटरी केवल 6-8 घंटे में पूरी चार्ज हो जाएगी. ​चुनिंदा डीलरशिप्स पर 50 kW चार्जर भी लगाए जाएंगे, जिससे कार 50 मिनट के अंदर 80 फीसदी तक चार्ज हो जाएगी.

MG ZS EV के फीचर्स में प्रॉजेक्टर हैडलैंप्स, फ्रंट में चार्जिंग पोर्ट के साथ लार्ज ​ग्रिल, ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स, LED डेटाइम रनिंग लाइट्स, 8 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, पैनोरैमिक सनरूफ, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले आदि शामिल हैं. इस इलेक्ट्रिक कार में iSmart 2.0 कनेक्टेड कार सिस्टम है. MG ZS EV 4314 mm लंबी, 1809 mm चौड़ी और 1620 mm ऊंची है. इसका व्हीलबेस 2519 mm है.

