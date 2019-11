MG ZS EV से भारत में 5 दिसंबर को उठेगा पर्दा,​ सिंगल चार्ज पर 330km रह सकती है रेंज

MG Motor की आने वाली इलेक्ट्रिक कार MG ZS भारत में 5 दिसंबर को अनवील होने वाली है. जल्द ही इस कार के लिए बुकिंग्स शुरू होंगी और से फरवरी 2020 में लॉन्च किया जाएगा. MG ZS की कीमत 20 लाख रुपये के आस-पास रह सकती है. इस इलेक्ट्रिक SUV को शुरुआत में मुंबई, Delhi-NCR, अहमदाबाद, बेंगलुरू और हैदराबाद में बेचा जाएगा. कंपनी ने इसके लिए अपनी डीलरशिप्स पर इलेक्ट्रिक चार्जर्स स्थापित करना शुरू कर दिया है.

MG ZS EV के इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में 150hp पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर होगी. बैटरी लीथियम आयन 44.5kWh है. भारत में इस कार की रेंज 330km से ज्यादा रहने की उम्मीद है. ZS EV के साथ MG मोटर्स फास्ट चार्ज और रेगुलर AC चार्जर उपलब्ध करा सकती है. फास्ट चार्जर की मदद से कार की बैटरी एक घंटे से भी कम वक्त में 80 फीसदी चार्ज होनी चाहिए, जबकि रेगलुर चार्जर की मदद से ऐसा 7-8 घंटे में होना चाहिए.

MG ZS EV के एक्सटीरियर की बात करें तो यह लगभग Hyundai Kona जैसी ही दिखती है. एमजी मोटर ZS EV को पहली इंटरनेट इनेबल्ड इलेक्ट्रिक SUV के तौर पर पेश करने पर विचार कर रही है. कार में एमजी Hector वाला टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आर्टि​फीशियल इंटेलीजेंस असिस्टेंट मिलने की संभावना है.

MG ZS EV का मुकाबला Hyundai Kona EV से रहेगा. हुंडई Kona EV भारत में 39.2 kWh Li-ion बैटरी पैक के साथ उपलब्ध है. 39.2 kWh वेरिएंट की इलेक्ट्रिक मोटर 136 HP पावर और 395Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. इसमें सिंगल स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. कंपनी का दावा है कि हुंडई Kona 9.7 सेकेंड में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ सकती है. फुली चार्ज पर यह 452 किमी तक (ARAI सर्टिफाइड) जा सकती है. इसकी टॉप स्पीड 145kmph है.

