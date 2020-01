MG ZS की भारत में रिकॉर्ड बुकिंग, पिछले 9 महीनों में हुई इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को छोड़ा पीछे

MG ZS EV की भारत में धमाकेदार शुरुआत हुई है. गाड़ी से पर्दा हटने के बाद 27 दिनों के भीतर इसके लिए 2,100 बुकिंग हो चुकी हैं. खास बात है कि यह आंकड़ा भारत में पिछले 9 महीनों में बिकी इलेक्ट्रिक कारों की कुल संख्या से ज्यादा है जो 1,554 पर रहा है. इन नई लॉन्च हुई कारों में Hyundai Kona EV, Tata Tigor EV, Mahindra e-Verito और Mahindra e20 शामिल हैं. यह ZS इलेक्ट्रिक SUV आधिकारिक तौर पर इस महीने की 27 तारीख को लॉन्च होगी और यह Hyundai Kona SUV को सीधा मुकाबला देगी. बुकिंग 50,000 रुपये पर खोली गई है.

MG ZS इलेक्ट्रिक SUV को एक इंटरकनेक्टेड व्हीकल होने का फायदा मिला है. इसके अलावा भारतीय बाजार में MG Hector की लोकप्रियता भी एक वजह रही है. इस इलेक्ट्रिक SUV ने पिछले महीने ही Euro NCAP क्रैश टेस्ट को फाइव स्टार रेटिंग के साथ पास किया था. यह भी इसकी धमाकेदार बुकिंग की एक वजह है.

MG ZS EV में 44.5 kWh का बैटरी पैक मौजूद है जो इलेक्ट्रिक मोटर से 143 hp और 353 Nm की पावर देगा. कंपनी के मुताबिक, यह 8.5 सेकेंड में 0-100 km/h कवर कर सकती है और 340 किलोमीटर की रेंज देती है. ZS EV की बिक्री शुरुआत में 5 शहरों में होगी जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, अहमदाबाद और हैदराबाद शामिल हैं. इसके मुताबिक इन पांच शहरों में कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है.

वर्तमान में भारत में बिकी इलेक्ट्रिक कारों की संख्या अप्रैल से नवंबर 2019 के बीच 1,309 यूनिट रही है जो कम है. हालांकि, दिसंबर तक आंकड़ों में सुधार हुआ है और यह 1,554 यूनिट्स तक पहुंच गया है. इसका मतलब है कि अकेले दिसंबर में 245 यूनिट की बुकिंग हुई है.

यह आने वाले महीनों में बढ़ सकती हैं क्योंकि बाजार में कुछ दूसरी इलेक्ट्रिक कारें भी लॉन्च होने जा रही हैं. वर्तमान में Tata Tigor EV सेल में सबसे आगे है जिसकी अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 669 कारें बिकी हैं और इसके बाद Mahindra e-Verito है जिसने 563 वाहन बेचे हैं.

