ऑटो मार्केट में MG Motors का जलवा! एक ही दिन 700 Hector की डिलिवरी

MG Motors: ऑटो इंडस्ट्री में मंदी के बीच ब्रिटिश कंपनी एमजी मोटर्स का शानदार प्रदर्शन कर रही है. एमजी मोटर ने भारत में अपने मॉडल Hector की एक ही दिन (धनतेरस पर) 700 यूनिट की डिलिवरी की. MG Hector की जिन 700 यूनिट की डिलिवरी हुई उनमें 200 यूनिट की अकेले डिलिवरी दिल्ली-NCR में हुई. एमजी हेक्टर इस साल जुलाई में लॉन्च हुई है.

एमजी हेक्टर की लॉन्चिंग से सितंबर तक कुल 6,000 कारों की डिलिवरी भारत में की जा चुकी है. भारी​ डिमांड को देखते हुए कंपनी ने हेक्टर ने अगस्त में बुकिंग में अस्थायी तौर पर रोक दी थी. कंपनी के गुजरात प्लांट में दूसरे शिफ्ट की शुरुआत के साथ ही सितंबर के आखिरी हफ्ते में बुकिंग दोबारा शुरू की गई और 8-9 दिन में एमजी को हेक्टर के लिए 8,000 नई बुकिंग मिली.

एमजी हेक्टर की भारत में शुरुआती कीमत 12.48 लाख रुपये है. इसके टॉप वेरिएंट की एक्सशोरूम की कीमत 17.28 लाख रुपये है. भारतीय कार बाजार में इसका मुकाबला Hyundai Creta, Kia Seltos और Tata Harrier से है. अपने सेगमेंट में हेक्टर के कुछ खास फीचर मिल रहे हैं.

इनमें एक बड़ी USP हेक्टर का 10 इंच वाला वर्टिकल टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. जोकि एमजी के आईस्मार्ट कनेकट कार टेक्नोलॉजी से लैस है. यह सिस्टम ऑन बोर्ड सिम कार्ड की मदद से काम करता है. यह सफर के दौरान कार में इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है.

एमजी हेक्टर पेट्रोल और डीजल दोनों ही वेरिएंट में उपलब्ध है. पेट्रोल वेरिएंट में 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बोचार्ज्‍ड इंजन लगा है, जो 141 हॉर्स पावर की ताकत और 250 एनएम का अधिकतम टॉर्क पैदा करता है. डीजल वेरिएंट में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर, टर्बोचार्ज्‍ड इंजन लगा है, जो 170 हॉर्स पावर की ताकत और 350 एनएम का अधिकतम टॉर्क देता है.

दोनों ही इंजन ऑप्‍शन में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है. पेट्रोल में 7 स्पीड डीसीटी ऑटोमैटिक भी उपलब्‍ध है. इसके अलावा एक पेट्रोल के साथ हाइब्रिड ऑप्‍शन भी है. जो 48 वी माइल्‍ड हाइब्रिट सेट अप के साथ 5 लीटर पेट्रोल इंजन में उपलब्‍ध है.

