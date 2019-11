MG Motor ने गुरुग्राम में लगाया पहला पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन, जल्द दिल्ली-NCR में करेगी शुरू

वाहन कंपनी एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India) ने गुरुग्राम स्थित शोरूम में अपने पहले वाहन चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है. कंपनी ने एक बयान में कहा है कि उसने स्वच्छ ऊर्जा संबंधी समाधान तैयार करने वाली कंपनी फॉर्टम चार्ज एंड ड्राइव इंडिया के साथ मिलकर 50 किलोवाट के इस सार्वजनिक डीसी फास्ट चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत की है. आगे कहा कि वह जल्दी ही दिल्ली-एनसीआर में दक्षिणी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और नोएडा में भी तीन अन्य फास्ट चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत करेगी.

इसके अलावा मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद और अहमदाबाद में MG के शोरूम में छह अन्य सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे. उल्लेखनीय है कि कंपनी इस साल दिसंबर में अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ‘MG ZS EV’ बाजार में उतारने वाली है.

एमजी मोटर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक राजीव चाबा ने कहा, ‘‘भारत में इलेक्ट्रिक वाहन में अग्रणी बनने के लक्ष्य के साथ हम उपभोक्ताओं को चार्जिंग का पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. हमारा प्रयास इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी बनाना है.’’

MG Motor की आने वाली इलेक्ट्रिक कार MG ZS भारत में 5 दिसंबर को अनवील होने वाली है. जल्द ही इस कार के लिए बुकिंग्स शुरू होंगी और इसे फरवरी 2020 में लॉन्च किया जाएगा. MG ZS की कीमत 20 लाख रुपये के आस-पास रह सकती है. इस इलेक्ट्रिक SUV को शुरुआत में मुंबई, Delhi-NCR, अहमदाबाद, बेंगलुरू और हैदराबाद में बेचा जाएगा. MG ZS EV का मुकाबला Hyundai Kona EV से रहेगा.

MG ZS EV के इंडिया स्पेसिफिक मॉडल में 150hp पावर जनरेट करने वाली इलेक्ट्रिक मोटर होगी. बैटरी लीथियम आयन 44.5kWh है. भारत में इस कार की रेंज 330km से ज्यादा रहने की उम्मीद है. ZS EV के साथ MG मोटर्स फास्ट चार्ज और रेगुलर AC चार्जर उपलब्ध करा सकती है. फास्ट चार्जर की मदद से कार की बैटरी एक घंटे से भी कम वक्त में 80 फीसदी चार्ज होनी चाहिए, जबकि रेगलुर चार्जर की मदद से ऐसा 7-8 घंटे में होना चाहिए.

