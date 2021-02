MG Motor की नई MG ZS इलेक्ट्रिक कार की लांचिंग इस दिन, जानिए क्या होगी इसकी खासियत

महंगे होते पेट्रोल और डीजल के कारण बहुत से लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल शुरू कर रहे हैं. इस वजह से भारत में इलेक्ट्रिक कारों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. बढ़ती डिमांड को देखते हुए वाहन निर्माता कंपनी MG Motor 8 फरवरी 2021 को भारतीय बाजार में अपनी नई मिड साइज एसयूवी MG ZS EV को लांच करेगी. हालांकि कंपनी ने इस मॉडल के बारे में कोई जानकारी नहीं उपलब्ध कराई है लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि एमजी जेडएस ईवी के नए वर्जन में कार के इंटीरियर औरक बाहरी फीचर्स में कई बदलाव हो सकते हैं. इससे पहले एमजी मोटर देश में अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी एमजी जेडएस को लांच कर चुकी है.

कंपनी के प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर राजीव छाबा ने कुछ समय पहले जानकारी दी थी कि इस कार में लगने वाले बैट्री का निर्माण भारत में ही किया जाएगा. कंपनी ने यह फैसला इसलिए किया ताकि कार की कीमत को कम किया जा सके. कंपनी का दावा है कि इससे 935 टन कॉर्बन डाई ऑक्साइड का उत्सर्जन कम होगा जो 5607 पूरी तरह से विकसित पेड़ों के बराबर है.

सोमवार 8 फरवरी को लांच होने वाली नई MG ZS इलेक्ट्रिक में इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम आ सकता है. इससे पहले इस फीचर को एमडी की ग्लॉस्टर एसयूवी में देखा जा चुका है. SUV को ADAS (एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम) भी मिल सकता है जिसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि नई ZS EV में एक बड़ा बैटरी पैक दिया जा सकता है, जो कि सिंगल चार्ज पर 400 किमी से अधिक की रेंज पेश करता है यानी कि एक बार चार्ज होने पर यह 400 किमी तक जा सकेगी.

कंपनी ने पिछले साल 2020 की शुरुआत में एमजी जेडएस इलेक्ट्रिक कार को लांच किया था. यह देश में इकलौती ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसे फास्ट चार्जर की मदद से महज 50 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है. इसकी मांग का अंदाजा इसेस लगाया जा सकता है कि पिछले साल कंपनी ने इस एसयूवी के कुल 1142 यूनिट्ल की बिक्री की थी. इसमें कंपनी ने 44.5kWh की क्षमता वाले लिथियम ईऑन बैटरी पैक का इस्तेमाल किया है. इसमें दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर 143 PS की पॉवर और 353 nm का टॉर्क जेनरेट करता है. कंपनी के दावे के मुताबिक यह इलेक्ट्रिक कार एक बार फुल चार्ज होने के बाद करीब 340 किमी तक जा सकती है.

