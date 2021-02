MG Motor की ZS EV 2021 लॉन्च, कीमत 20.99 लाख रु; 8.5 सेकंड में पकड़ लेगी 100 kmph की रफ्तार

MG Motor New ZS EV 2021 Launch: एमजी मोटर इंडिया ने मिड साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी ZS EV का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया. कंपनी ने नई ZS EV 2021 को 20.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की शुरुआती कीमत में उतारा है. अपडेटेड वर्जन बेस्ट-इन-क्लास 44.5 किलो वॉट हाई-टेक बैटरी से लैस है, जिसमें 419 किमी की सर्टिफाइड रेंज है. यानी, कंपनी का दावा है कि यह सिंगल चार्ज में 419 किमी तक फर्राटा भर सकती है. अपडेटेड एमजी जेडएस ईवी दो वेरिएंट एक्साइड और एक्सक्लूसिव में उपलब्ध है और यह 8.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है.

कंपनी के अनुसार, ZS EV 2021 में नए टायर दिए गए हैं और कार और बैटरी-पैक ग्राउंड क्लीयरेंस क्रमशः 177 मिमी और 205 मिमी तक बढ़ाए गया है. एमजी जेडएस ईवी 143 पीएस पावर और 350 एनएम टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. यह 8.5 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है. ?

एमजी मोटर ने पार्टनर्स के साथ देशभर में चार्जिंग इकोसिस्टमका विस्तार किया है. इससे अब ZS EV 2021 की बुकिंग 31 शहरों में की जा सकती है. कार को जनवरी 2020 में 5 शहरों में लॉन्च किया गया था और उसके बाद धीरे-धीरे शहर जुड़ते चले गए. इस मौके पर एमजी मोटर इंडिया के सीएमडी राजीव चाबा ने कहा कि हमने एक साल से भी कम समय में जेडएस ईवी के नए संस्करण को पेश किया है. ग्राहकों की सुविधा के लिए हम इकोसिस्टम पार्टनर्स के साथ मिलकर देशभर में एक मजबूत चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं.

ZS EV 2021 में पैनोरमिक सनरूफ, 17 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स और पीएम 2.5 फिल्टर और कई अन्य फीचर्स दिए गए हैं. जेडएस ईवी के साथ, एमजी अपने ग्राहकों को एक 5-वे चार्जिंग इकोसिस्टम उपलब्ध करा रही है. जिसमें घर/दफ्तर में फ्री-ऑफ-कॉस्ट एसी फास्ट-चार्जर, पोर्टेबल इन-कार चार्जिंग केबल, डीलरशिप पर डीसी सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशन, 24×7 चार्ज-ऑन-द-गो (5 शहरों में) और सैटेलाइट शहरों और टूरिस्ट हब्स में चार्जिंग स्टेशन शामिल हैं.

एमजी मोटर ने ‘इकोट्री चैलेंज’ भी पेश किया है. इसमें जेडएस ईवी मालिक इकोलॉजिकल पहल में भाग ले सकते हैं और रियल टाइम में अपनी कार्बन डाई ऑक्साइड सेविंग्स और राष्ट्रीय रैंकिंग को ट्रैक कर सकते हैं.

एमजी जेड एस ईवी 2021 को एमजी ईशील्ड के तहत कवर दिया गया है. इसमें कंपनी असीमित किलोमीटर के लिए 5 साल की वारंटी, बैटरी पैक सिस्टम पर 8 साल/1.5 लाख किमी वारंटी, 5 साल के लिए राउंड-द-क्लॉक रोड असिस्टेंस (आरएसए) और 5 लेबर-फ्री सर्विसेस उपलब्ध कराएगी.

एमजी मोटर ने पिछले साल 2020 की शुरुआत में ZS EV को लांच किया था. कंपनी के अनुसार, यह देश में इकलौती ऐसी इलेक्ट्रिक कार है जिसे फास्ट चार्जर की मदद से महज 50 मिनट में 80 फीसदी तक चार्ज किया जा सकता है. पिछले साल कंपनी ने इस एसयूवी के कुल 1142 यूनिट्ल की बिक्री की थी.

