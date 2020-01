MG Motor ला रही है नई MPV, मारुति Ertiga को देगी टक्कर; Auto Expo में दिखेगी झलक

MG Motor एक नई 7-8 सीटर मल्टी पर्पस व्हीकल लाने वाली है. इसे मारुति सुजुकी अर्टिगा की टक्कर में उतारा जाएगा. MG इस नई MPV को Auto Expo 2020 में शोकेस कर सकती है. यह जानकारी सूत्रों से मिली है. कंपनी इसे साल के आखिर तक लॉन्च कर सकती है. एक सूत्र ने यह भी बताया कि एमजी मोटर इस MPV पर 1000 करोड़ रुपये इन्वेस्ट कर रही है और इसकी कीमत 12-20 लाख रुपये के बीच रह सकती है.

MG मोटर की एक अन्य प्रतिद्वंदी किया मोटर्स भी कार्निवल MPV ला रही है और इसे 5 फरवरी को Auto Expo में लॉन्च किया जाएगा. MPV सेगमेंट में कंपनियों द्वारा लगाए जा रहे दांव की एक वजह यह भी है कि भारत में यह सेगमेंट डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज कर रहा है. 2019 में पैसेंजर व्हीकल्स की कुल बिक्री में 15 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई, वहीं MPV की बिक्री 30 फीसदी बढ़कर 2.10 लाख यूनिट की रही. यह सेगमेंट पैसेंजर व्हीकल मार्केट में 8 फीसदी हिस्सेदारी रखता है.

Video: पहले दिन Kia Carnival की 1410 यूनिट हुई बुक, ऑटो एक्सपो में होगी लॉन्च

MPV सेगमेंट की कारों की कीमत 6 से 25 लाख रुपये के बीच है. इस सेगमेंट पर लगभग 50 फीसदी हिस्सेदारी के साथ मारुति सुजुकी अर्टिगा का वर्चस्व है. सेगमेंट के एंट्री लेवल पर रेनॉ ट्राइबर का अहम स्थान है वहीं हायर एंड पर टोयोटा इनोवा का राज है. टोयोटा इनोवा की प्रतिद्वंदी मारुति की XL6 और Mahindra Marazzo हैं.

नई आ रही MPV MG Motor का भारत में तीसरा प्रॉडक्ट होगी. कंपनी ने SUV Hector के साथ 2019 में भारत में एंट्री की थी और अब इलेक्ट्रिक कार ZS पेश की है. कंपनी Auto Expo में नई MPV के अलावा 13 अन्य नई कारें भी शोकेस करेगी. ये हैचबैक से लेकर सेडान और SUVs तक होंगी.

Story By: Pritish Raj

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.