MG Motor: ये है Hector का जलवा, 8 महीने में 50 हजार से ज्यादा बुकिंग

एमजी मोटर इंडिया (MG Motor India ) ने कहा कि लॉन्चिंग के बाद महज आठ महीने में ही उसकी एसयूवी हेक्टर (Hector) की बुकिंग 50,000 यूनिट के पार चली गई है. कंपनी की योजना हेक्टर का 6 सीटर वर्जन (MG Hector Plus) भी इस साल बाजार में उतारने की है. कंपनी अभी तक हेक्टर की करीब 20 हजार इकाइयों की बिक्री कर चुकी है.

एमजी मोटर इंडिया के चीफ कॉमर्शियल अफसर गौरव गुप्ता ने कहा कि हेक्टर की भारतीय बाजार में तेज गति बरकरार है. महज आठ महीने में ही इसकी बुकिंग 50,000 यूनिट के पार चली गई है. उन्होंने कहा कि कंपनी टियर-1 और टियर-2 शहरों में आउटलेट की संख्या बढ़ाकर इस गति को तेज करने की कोशिश करेगी.

गुप्ता ने कहा कि इस साल की तीसरी तिमाही में 6 सीटर हेक्टर प्लस को बाजार में उतारकर हम भारत में हेक्टर ब्रांड को आगे बढ़ाएंगे. कंपनी दीपावली तक एमजी ग्लोस्टर Gloster को भी बाजार में उपलब्ध कराने की योजना बना रही है.

एमजी मोटर इंडिया का कहना है कि देशभर में अभी 200 सेंटर के जरिए वह अपनी कारों की बिक्री कर रही है. मार्च के आखिर तक यह संख्या बढ़कर 250 हो जाएगी. कुछ ऐसी दिखेगी नेक्स्ट जनरेशन Hyundai i20; Baleno, Altroz से होगी टक्कर

MG Motor India ने ऑटो एक्सपो 2020 में the MG Hector Plus, प्रीमियम स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) Gloster और मल्टी पपर्ज व्हीकल (MPV) G10 की झलक दिखाई थी.

कंपनी की G10 को अभी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पश्चिम एशियाई देशों, दक्षिणी अमेरिकी देशों और आसियान देशों में बेचा जा रहा है. अपनी कैटगरी में इसे किया मोटर्स की एमपीवी कार्निवल से सीधी टक्कर मिलने की उम्मीद है.

