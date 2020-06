Hector Plus: MPV सेगमेंट में महिंद्रा, टोयोटा, मारुति को देगी टक्कर, अगले महीने हो रही है लॉन्च

MG Motor इंडिया मल्टी पपर्स व्हीकल (MPV) सेगमेंट में Hector Plus के साथ एंट्री करने जा रही है. हेक्टर प्लस अगले महीने लॉन्च होने जा रही है. साथ ही कंपनी ने अपने हलोल प्लांट में प्रोडक्शन कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर लाने के लिए 200 एसोसिएट्स को हायर करेगी. कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि सप्लाई चेन दिक्कतों के कारण प्लांट से प्रोडक्शन बढ़ाने में दिक्कत आ रही है. कंपनी अपने टियर II और टियर III के कुछ कम्पोनेंट सप्लायर से संपर्क में है और ग्राहक की डिमांड को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद भी उपलब्ध करा रही है.

एमजी मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट एंड एमडी राजीव छाबा ने बताया कि इस सप्ताह हेक्टर प्लस का उत्पादन शुरू हो जाएगा. इस प्रोडक्ट को जुलाई के दूसरे सप्ताह लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने नए मॉडल की स्ट्रैटजी की जानकारी देते हुए बताया कि यह मौजूदा एसयूवी हेक्टर का विस्तार होगा. यह MPV कैटेगरी में है. हम एसयूवी कैटेगरी में हेक्टर को और बड़ी फैमिली व्हीकल के तौर पर एमपीवी कैटेगरी में हेक्टर प्लस को बाजार में एक नई कॉम्पीटिटर के रूप में देख रहे हैं.

भारत के MPV सेगमेंट में Hector Plus की टक्कर टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta), महिंद्रा मराजो (Mahindra Marazzo) और मारुति सुजुकी एक्सएल6 (Maruti Suzuki XL6) से होगी.

एमजी हेक्टर प्लस की सीटिंग कैपेसिटी काफी आकर्षक होगी. इसके मिडिल रो में छह सीट होंगी, जिसमें दो कैप्टन सीट रहेंग. हेक्टर प्लस में थ्री-रो सीटिंग ऑफर करती है. वहीं हेक्टर में सिर्फ फ्रंट और बैक रो है. हेक्टर जहां 5-सीटर कार है. वहीं हेक्टर प्लस 6-सीटर और 7-सीटर वर्जन के साथ उतारी गई है.

हेक्टर प्लस की कीमत हेक्टर से करीब 1 लाख रुपये अधिक होगी. Hector की कीमत 12.74 लाख से 17.73 लाख रुपये के बीच है. छाबा ने बताया कि कंपनी के पास 13,000 ग्राहकों की बुकिंग पेंडिंग है, जिसमें करीब 25 फीसदी कैंसिल है. बावजूद इसके रोजाना 50 नई बुकिंग हो रही है. छाबा का कहना है, अगले कुछ महीने के लिए यह अच्छा है. इसके अलावा उम्मीद है कि हेक्टर प्लस एमपीपी सेगमेंट में एक अच्छी अच्छी खासी डिमांड लेकर आएगी.

