MG मोटर इंडिया-टाटा पावर में डील, EVs के लिए चुनिंदा जगहों पर मिलेगी सुपरफास्ट चार्जिंग सुविधा

एमजी मोटर इंडिया (MG motor india) ने सोमवार को टाटा पावर (Tata Power) के साथ एक समझौता किया है. इसके तहत टाटा पावर पूरे भारत के चुनिंदा एमजी डीलरशिप स्थानों पर 50 किलो वॉट डीसी सुपरफास्ट चार्जर्स लगाएगी और एमजी डीलरशिप को एंड-टू-एंड ईवी चार्जिंग सॉल्युशन उपलब्ध कराएगी. समझौते के तहत एमजी मोटर की योजना भविष्य में देश के प्रमुख शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) प्रोजेक्ट को रफ्तार देना है. ये सुपरफास्ट चार्जर MG ZS EV ग्राहकों के साथ-साथ अन्य ईवी मालिकों, जिनके ऑटोमोबाइल सीसीएस/ सीएचएडेएमओ चार्जिंग स्टैंडर्ड्स के अनुकूल हैं, के लिए उपलब्ध रहेंगे.

इस बारे में MG मोटर इंडिया के प्रेसिडेंट और एमडी राजीव चाबा ने कहा कि हम अपने ग्राहकों को क्लीनर और ग्रीन मोबिलिटी सॉल्युशन अपनाने के लिए मजबूत चार्जिंग इकोसिस्टम उपलब्ध कराना चाहते हैं. टाटा पावर के साथ भागीदारी को लेकर आश्वस्त हैं कि इससे ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी.

टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के सीईओ और एमडी, प्रवीर सिन्हा ने कहा कि एमजी मोटर इंडिया के साथ एंड-टू-ईवी चार्जिंग पार्टनर बनकर खुश हैं. भविष्य में बैटरी उपयोग की सेकंड लाइफ पर भी काम करना चाहते हैं. ईवी चार्जिंग स्पेस में भारत के एक इंटिग्रेटेड कंपनी के रूप में, हम ग्राहकों को एक सहज चार्जिंग अनुभव प्रदान करना चाहते हैं.

एमजी मोटर इंडिया ने पहले से ही पांच शहरों – नई दिल्ली- एनसीआर, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद में कुल 10 सुपरफास्ट 50 किलोवाट चार्जिंग स्टेशन लगाए हैं. कंपनी की योजना अब इसे नए शहरों में विस्तार देना है. दूसरी ओर टाटा पावर ने ईएज चार्ज ब्रांड के तहत 19 अलग-अलग शहरों में 180+ चार्जिंग प्वाइंट के साथ ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम डेवलप किया है.

