MG Hector Plus लॉन्च, 13.48 लाख रु से शुरू है कीमत; टोयोटा Innova Crysta, महिन्द्रा XUV500 से होगी टक्कर

MG मोटर इंडिया ने नई Hector Plus को भारत में लॉन्च कर दिया है. इसकी एक्स शोरूम दिल्ली कीमत 13.48 लाख रुपये से शुरू है. इस 6 सीटर गाड़ी में 3 इंजन विकल्प 1.5 लीटर पेट्रोल, 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड ऑटोमेटिक और 2.0 लीटर रहेंगे. Hector Plus चार वेरिएंट्स- स्टाइल, सुपर, स्मार्ट और शार्प में मिलेगी. वेरिएंट के आधार पर गाड़ी की एक्स शोरूम कीमतें इस प्रकार हैं-

PETROL:

Style: Rs 13.48 lakh

Super: Rs 16.64 lakh (DCT)

Smart: Rs 17.28 lakh (Hybrid MT)

Sharp: Rs 18.20 (DCT)

DIESEL

Style: Rs 14.43 lakh

Super: Rs 15.64 lakh

Smart: Rs 17.14 lakh

Sharp: 18.53 lakh

ये एक्स शोरूम दाम पूरे भारत के लिए हैं और इंट्रोडक्टरी हैं. साथ ही 13 अगस्त तक मान्य हैं. हेक्टर प्लस को 50000 रुपये के टोकन अमाउंट पर बुक करा सकते हैं.

MG हेक्टर प्लस का 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो पेट्रोल इंजन 143hp पावर और 250Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. पेट्रोल हाइब्रिड ऑटोमेटिक विकल्प भी समान आउटपुट देगा. साथ में 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड रूप में और 7 स्पीड DCT वैकल्पिक रूप में मिलेगा. 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो डीजल इंजन 171hp पावर और 350Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा. इसके साथ केवल 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा.

Hector Plus की फ्रंट ग्रिल हेक्टर एसयूवी के मुकाबले अधिक लार्ज और वाइड है. इसका पैटर्न भी अलग है. बंपर माउंटेड एलईडी हैडलैंप्स भी अधिक लार्ज और हेक्टर की तुलना में नई डिजाइन वाली हैं. साथ में आइब्रो डिजाइन वाली एलईडी डीआरएल्स दिए गए हैं. बंपर को भी ट्वीक किया गया है. हेक्टर प्लस में हेक्टर के जैसे ही ड्युअल टोन अलॉय व्हील्स हैं. रियर में एलईडी टेल लैंप्स और बंपर को थोड़ा ट्वीक किया गया है.

MG Hector Plus के अंदर हेक्टर एसयूवी जैसा ही डैश​बोर्ड है. Apple CarPlay और Android Auto को सपोर्ट करने वाला वर्टिकल ओरिएंटेड 10.4 इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है. 7 इंच ऑल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरैमिक सनरूफ, फ्रंट पैसेंजर के लिए 4 वे पावर एडजस्टेबल सीट, थ्री रो एसी वेंट्स, हैंड्स फ्री फंक्शन के साथ पावर्ड टेल गेट, रेन सेंसिंग वाइपर्स, एंबियंट लाइटिंग और 55 कनेक्टेड फीचर्स के साथ लेटेस्ट जनरेशन MG i-SMART आदि फीचर्स हैं.

55 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स के तहत एयर अपडेट्स, गाना ऐप इंटीग्रेशन, जियोफेन्सिंग, फाइंड माई कार, रिमोट व्हीकल कंट्रोल, ऑनलाइन नेविगेशन, इंटेलीजेंट वॉइस असिस्टेंट, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स आदि शामिल हैं.

Hector Plus के सेफ्टी फीचर्स में EBD के साथ ABS, मैक्सिमम 6 एयरबैग्स, 360 डिग्री रिवर्सिंग कैमरा, रियर व फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, हिल होल्ड असिस्ट, रियर डिस्क ब्रेक्स, हीटेड ORVMs, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर्स आदि शामिल हैं. MG हेक्टर प्लस का मुकाबला टोयोटा Innova Crysta, महिन्द्रा XUV500 जैसी गाड़ियों से है.

