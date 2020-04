MG Hector के डीजल वर्जन को मिला BS-VI अपग्रेड, 45000 रु तक बढ़ गई कीमत

Morris Garages India ने भारत में अपनी हेक्टर SUV के डीजल वर्जन को BSVI कंप्लायंट बना दिया है. हालांकि डीजल इंजन अभी भी जीप कंपास वाली यूनिट ही है. इस अपग्रेडेशन के बाद नए अवतार में डीजल एमजी हेक्टर की कीमत लगभग 40000-45000 रुपये बढ़ गई है. अब इसके BSVI डीजल वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 13.88 लाख रुपये से शुरू है.

एमजी Hector डीजल 4 वेरिएंट- स्टाइल, सुपर, स्मार्ट और शार्प में आती है. स्टाइल और सुपर वेरिएंट कीमत 40000 रुपये, जबकि स्मार्ट और शार्प वेरिएंट की​ कीमत लगभग 45000 रुपये बढ़ गई है. एमजी हेक्टर में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बो डीजल इंजन है. यह BSVI अपग्रेडेशन के बाद भी पहले की ही तरह 168hp पावर और 350Nm टॉर्क जनरेट करता है. इस इंजन के साथ 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

वेरिएंट के हिसाब से MG Hector डीजल BS6 की कीमतें…

Style: Rs 13.88 lakh

Super: Rs 14.88 lakh

Smart: Rs 16.32 lakh

Sharp: Rs 17.72 lakh

एमजी हेक्टर का पेट्रोल वेरिएंट फरवरी 2020 में BSVI कंप्लायंट हो चुका है. यह 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड यूनिट है, जो 143 bhp पावर और 250 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. साथ में 6 स्पीड मैनुअल या DCT automatic ट्रांसमिशन विकल्प हैं. पेट्रोल इंजन 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी आता है. हेक्टर पेट्रोल वर्जन की एक्स शोरूम कीमत 12.73 लाख से 17.43 लाख रुपये तक है.

