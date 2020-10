MG Gloster Vs Toyota Fortuner Vs Ford Endeavour: इंजन, पावर, फीचर, प्राइस में कौन है दमदार

भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल 1) प्रीमियम एसयूवी MG Gloster भारत में एंट्री कर चुकी है. MG Gloster में ऐसे कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, जो कि आमतौर पर वोल्वो और BMW आदि हाई एंड कारों में होते हैं. यह एक 7 सीटर गाड़ी है. Gloster की टक्कर Ford Endeavour और Toyota Fortuner से होने वाली है. आइए देखते हैं कि इंजन, पावर, फीचर्स और कीमत में तीनो गाड़ियों का फुल कंपैरिजन…

MG Gloster में 2 लीटर डीजल इंजन है. यह टर्बो और ट्विन टर्बो वर्जन में पेश किया गया है. टर्बो वर्जन में इंजन टूव्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 161 एचपी पावर और 375 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. वहीं ट्विन टर्बो वर्जन में इंजन 4 व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ 480 एनएम का टॉर्क और 218 एचपी की पावर जनरेट करता है. कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. एसयूवी 7 ड्राइविंग मोड- ऑटो, रॉक, सैंड, मड, स्नो, स्पोर्ट, ईको से लैस है.

Toyota Fortuner की बात करें तो इसमें 2694 सीसी पेट्रोल इंजन हे. यह 164 बीएचपी पावर और 245 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है. इसके अलावा 2755 सीसी डीजल इंजन भी हे. यह 174 बीएचपी पावर और 420 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. दोनों इंजन विकल्पों के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्प हैं. इस गाड़ी में इको और पावर ड्राइव मोड्स व पैडल शिफ्टर्स टेक्नोलॉजी भी है.

फोर्ड एंडेवर में 1996 सीसी डीजल इंंजन है, जो 168 एचपी पावर और 420 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है. इस गाड़ी में 10 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है.

Gloster में एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करने वाला 12.5 इंच डिस्प्ले स्क्रीन वाला इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. 12 स्पीकर, 64 एंबियंट कलर, 8 इंच डिजिटल मिड स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरैमिक सिग्नेचर सनरूफ, PM 2.5 फिल्टर, किक जेश्चर के साथ हैंड्स फ्री टेलगेट, ओआरवीएम मैमोरी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटेलीजेंस्ट स्टार्ट/स्टॉप, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइवर व पैसेंजर सीट ​हीटिंग आदि फीचर्स हैं. इसके अलावा MG ग्लॉस्टर एक कनेक्टेड कार है और कंपनी के एडवांस्ड iSmart 2.0 सिस्टम के साथ है. इस गाड़ी में 70 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. MG Gloster के ऑटोनोमस फीचर्स में फ्रंट कॉलिजन वॉर्निंग (FCW), ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर (BSM), एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC) और लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW) शामिल हैं.

Toyota Fortuner में sat-nav के साथ 7 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, कूल्ड अपर ग्लव बॉक्स, मल्टी टेरेन मॉनिटरिंग सिस्टम, सनरूफ, पार्क असिस्ट, ​मैमोरी व जैम प्रोटेक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड पावर बैक डोर, Automatic Climate Control जैसे फीचर्स हैं.

Ford Endeavour में फोर्डपास के जरिए व्हीकल कनेक्टिविटी का फीचर है. इसके चलते इंजन स्टार्ट/स्टॉप, डोर लॉक/अनलॉक, व्हीकल लोकेटर, ओटीए अपडेट्स आदि फीचर्स एक्सेस किए जा सकते हैं. इसके अलावा एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कार प्ले सपोर्ट के साथ 8 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन, कार्गो लोड मैनेजमेंट सिस्टम जैसे फीचर्स मौजूद हैं.

ग्लॉस्टर में 30 से अधिक सेफ्टी फीचर्स हैं. जिनमें 6 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड, हिल डेसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एबीएस+ईबीडी+ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, ड्राइवर व पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक, रोल ओवर मिटिगेशन शामिल हैं.

Toyota Fortuner में 7 एयरबैग्स, हिल डेसेंट कंट्रोल, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, हिल होल्ड, एबीएस+ईबीडी+ब्रेक असिस्ट, टीसीएस, एक्टिव ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आदि सेफ्टी फीचर्स हैं.

Ford Endeavour के सेफ्टी फीचर्स में हिल डेसेंट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग ​सेंसर्स, हाई स्पीड अलर्ट, एक्टिव पार्किंग गाइडलाइंस के साथ रियर व्यू कैमरा, इमरजेंसी असिस्टेंस, ईबीडी के साथ एबीएस, हिल होल्ड, ईएससी, टीसीएस आदि शामिल हैं.

MG Gloster की एक्स शोरूम कीमत 28.98 लाख रुपये से लेकर 35.38 लाख रुपये तक तय की गई है. वहीं टोयोटा फॉर्च्युनर की एक्स शोरूम कीमत 28.68 लाख से लेकर 32.55 लाख रुपये तक और फोर्ड एंडेवर की कीमत 30 लाख रुपये से लेकर 35.12 लाख रुपये तक है. यानी कह सकते हैं कि एमजी ने बाकी दो गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा फीचर्स से लैस गाड़ी को कम कीमत में भारतीय ग्राहकों के लिए उतारा है.

