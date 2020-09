MG Gloster से 24 सितंबर को उठेगा पर्दा, होगी भारत की पहली ऑटोनोमस लेवल-1 प्रीमियम SUV

MG Gloster 24 सितंबर को अनवील होने जा रही है. इस दौरान इसके फीचर्स का खुलासा किया जाएगा. Gloster भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल 1) प्रीमियम एसयूवी होगी. इस गाड़ी को पहली बार फरवरी में ऑटो एक्सपो 2020 में प्रदर्शित किया गया था. Gloster की टक्कर Ford Endeavour और Toyota Fortuner से होगी. MG Gloster में ऐसे कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स मिलने वाले हैं, जो कि आमतौर पर वोल्वो और BMW आदि हाई एंड कारों में होते हैं. Gloster की एक्स शोरूम कीमत 45 से 50 लाख रुपये के बीच रहने का अनुमान है.

MG Gloster के ऑटोनोमस फीचर्स में फ्रंट कोलिजन वॉर्निंग (FCW), ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर (BSM) और ऑटो पार्क असिस्ट (APA), एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC) और लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW) शामिल हैं. Gloster प्रीमियम ऑफ-रोडिंग क्षमताओं से भी लैस होगी. यह ऑन डिमांड फोर व्हील ड्राइव के साथ आएगी, इसमें ड्राइव मोड्स – रॉक, सैंड, मड, स्नो और फाइव लिंक इंटीग्रल रियर सस्पेंशन दिए गए हैं. MG Gloster बोर्ग वार्नर ट्रांसफर केस के साथ एक अलग रियर डिफ्रेंशियल लॉक बटन के साथ आएगी.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर MG Gloster तीन इंजन विकल्पों में उपलब्ध है. पहला 2 लीटर 4 सिलिंडर टर्बो डीजल इंजन, जो 161 bhp पावर और 375 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. दूसरा 2 लीटर 4 सिलिंडर ट्विन टर्बो डीजल इंजन जो 215 bhp पावर और 480 Nm का टॉर्क जनरेट करता है. तीसरा 2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 211 bhp पावर और 350 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है.

Gloster में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल होगा, जिससे कार बिना ड्राइवर के कुछ किए एक कॉन्स्टेंट स्पीड पर चल सकती है. साथ ही कार के आगे चल रहे व्हीकल की स्पीड के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट भी कर सकती है. अन्य फीचर्स में थ्री जोन क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, 64 कलर एंबिएंट लाइटिंग, पैनोरैमिक सनरूफ, 8 इंच कलर्ड इंस्टूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स आदि शामिल हैं. यह एक 7 सीटर गाड़ी होगी. Gloster में कनेक्टेड फीचर्स भी मिलेंगे.

