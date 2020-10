MG Gloster Launch Today: भारत की पहली ऑटोनोमस लेवल 1 प्रीमियम SUV लॉन्च, कीमत 29 लाख रु से शुरू

MG Gloster Premium SUV Launched in India: भारत की पहली ऑटोनोमस (लेवल 1) प्रीमियम एसयूवी MG Gloster भारत में लॉन्च हो गई है. MG Gloster की एक्स शोरूम कीमत 28.98 लाख रुपये से लेकर 35.38 लाख रुपये तक तय की गई है. इस कार को पहली बार फरवरी में ऑटो एक्सपो 2020 में प्रदर्शित किया गया था और 24 सितंबर को इसे अनवील किया गया. Gloster की टक्कर Ford Endeavour और Toyota Fortuner से होने वाली है. MG Gloster में ऐसे कई सेगमेंट फर्स्ट फीचर्स हैं, जो कि आमतौर पर वोल्वो और BMW आदि हाई एंड कारों में होते हैं.

एमजी ग्लॉस्टर को 1 लाख रुपये के बुकिंग अमाउंट पर एमजी डीलरशिप्स या फिर ऑनलाइन बुक कराया जा सकता है. ग्लॉस्टर सबसे लंबी और टॉलेस्ट प्रीमियम एसयूवी है. यह 5 मीटर लंबी, 1.9 मीटर टॉल है और इसमें 19 इंच डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं. MG Gloster अगाते रेड, मेटल ब्लैक, मेटल ऐश, वार्म व्हाइट रंगों में उपलब्ध होगी. यह एक 7 सीटर गाड़ी है.

MG Gloster में 2 लीटर ट्विन टर्बो चार्ज डीजल इंजन है, जो कि प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में पहली बार उपलब्ध होगा. यह इंजन 480 एनएम का टॉर्क और 218 पीएस की पावर जनरेट करता है. कार में 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दिया गया है. एसयूवी 7 ड्राइविंग मोड- ऑटो, रॉक, सैंड, मड, स्नो, स्पोर्ट, ईको से लैस है.

ग्लॉस्टर के एक्सटीरियर फीचर्स में ऑक्टेगोनल क्रोम एजी ग्रिल, ऑटो लेवलिंग के साथ एलईडी हैडलैंप्स, एलईडी टेल लाइट्स, स्टीयरिंग असिस्ट कॉर्नरिंग लैंप्स, डायमंड कट अलॉय व्हील्स, ड्युअल बैरल ट्विन क्रोम एग्जॉस्ट प्रमुख हैं.

कार के अंदर सेकंड रो में कैप्टन सीट्स हैं. यह सेगमेंट फर्स्ट, इंडस्ट्री फर्स्ट फीचर है. ड्राइवर सीट में मसाजर फीचर है. Gloster में एंड्रॉयड ऑटो व एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करने वाला 12.5 इंच डिस्प्ले स्क्रीन वाला इन्फोटेनमेंट सिस्टम है. 12 स्पीकर, 64 एंबियंट कलर, 8 इंच डिजिटल मिड स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग, पैनोरैमिक सिग्नेचर सनरूफ फीचर भी दिए गए हैं. 12 वे पावर एडजस्ट ड्राइवर सीट, PM 2.5 फिल्टर, किक जेश्चर के साथ हैंड्स फ्री टेलगेट, ओआरवीएम मैमोरी, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटेलीजेंस्ट स्टार्ट/स्टॉप, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ड्राइवर व पैसेंजर सीट ​हीटिंग आदि भी हैं.

MG ग्लॉस्टर एक कनेक्टेड कार है और कंपनी के एडवांस्ड iSmart 2.0 सिस्टम के साथ है. इस गाड़ी में 70 से अधिक कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं. iSmart 2.0 सिस्टम के नए ऐप्स में एडवांस्ड 3डी मैप्स, इंडस्ट्री फर्स्ट पर्सनलाइज्ड वॉइस सर्च फॉर सॉन्ग फीचर है. सॉन्ग्स के लिए के लिए आईस्मार्ट ने गाना के साथ पार्टनरशिप की है. न्यूज अपेडट फीचर भी है. साथ ही न्यूज को हिंदी या अंग्रेजी में पढ़कर सुनाने वाला ऐप भी है. आईस्मार्ट 2.0 में एंटी थेफ्ट इमोबिलाइजेशन फीचर भी है. इसके अलावा रिमोट सीट हीटिंग ऑन/ऑफ, रिमोट ऑल विंडोज ओपन/क्लोज, व्हीकल कमांड के लिए आर्टिफीशियल इंटेलीजेंस बेस्ड वॉइस रिकग्निशन सिस्टम, ओवर स्पीड वार्निंग, इंजन स्टार्ट अलार्म अदि फीचर्स भी हैं.

ग्लॉस्टर में 30 से अधिक सेफ्टी फीचर्स हैं. जिनमें 6 एयरबैग्स, ऑटोमेटिक व्हीकल होल्ड, हिल डेसेंट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, एबीएस+ईबीडी+ब्रेक असिस्ट, 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा, हिल स्टार्ट असिस्ट, ड्राइवर व पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक, रोल ओवर मिटिगेशन शामिल हैं.

MG Gloster एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम से लैस है. यह एडवांस्ड कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी, कन्वर्सेशनल AI, टच सेंसर्स फीचर के साथ आएगी. MG Gloster के ऑटोनोमस फीचर्स में फ्रंट कॉलिजन वॉर्निंग (FCW), ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर (BSM), एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल (ACC) और लेन डिपार्चर वार्निंग (LDW) शामिल हैं. कार के ऑटोनोमस फीचर्स के बारे में डिटेल में पढ़ें…MG Gloster 2.0L के दमदार डीजल इंजन और कई प्रीमियम फीचर्स से है लैस

Gloster प्रीमियम ऑफ-रोडिंग क्षमताओं से भी लैस है. यह ऑन डिमांड फोर व्हील ड्राइव के साथ आएगी. ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ रियर व्हील इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक फीचर है. इससे बेहद उबड खाबड़ रास्तों पर भी ग्लॉस्टर पूरी तरह कंट्रोल में रहती है. इलेक्ट्रो मैकेनिकल डिफरेंशियल लॉक सुनिश्चित करता है कि बेहद टफ व स्लिपरी सिचुएशन में कार के फंसने पर भी लार्ज ड्राइविंग फोर्स पैदा हो सके. कार में फ्रंट के लिए डबल विशबोन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और रियर के लिए 5 लिंक इंटीग्रल ब्रिज सस्पेंशन का कॉम्बिनेशन है. इसकी मदद से लो स्पीड पर बेस्ट बैलेंस और हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी और पूरा कंट्रोल रहते हैं.

