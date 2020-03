तूफानी मोड में Mercedes Benz: भारत में लांच करेगी 10 से ज्यादा प्रोडक्ट; इलेक्ट्रिक से लेकर सुपर स्पोर्ट्स कार तक की होगी एंट्री

मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz) की भारत में 2020 में 10 से अधिक गाड़ियों को पेश करने की योजना है. कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, इस दौरान SUV गाड़ियों पर जोर देने के साथ कंपनी का जोर पोर्टफोलियो को नया बनाने पर होगा. मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ मार्टिन श्वेंक का कहना है कि कंपनी इलेक्ट्रिक कार से लेकर सुपर स्पोर्ट्स कार तक और SUV से लिमोसिन तक, सभी खंडों को पूरा करेगी.

श्वेंक के मुताबिक, ‘‘2020 में हम 10 से अधिक उत्पाद लॉन्च करेंगे. इस साल हमने अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह नया बनाने की योजना बनाई है, जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ होगा.’’ कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक ‘ईक्यू’ ब्रांड की पेशकश की है और पूरी तरह इलेक्ट्रिक लग्जरी एसयूवी ‘ईक्यूसी’ को अगले महीने पेश करने की योजना है.

श्वेंक ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की पेशकश के लिए कंपनी क्रमिक रूप से आगे बढ़ेगी और देखेगी कि भारत में इन गाड़ियों के लिए ग्राहकों की मांग, नियमन, इंफ्रास्ट्रक्चर और वाणिज्यिक माहौल किस तरह विकसित हो रहा है. हमारा अनुमान है कि भारत में भविष्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेहद महत्वपूर्ण होंगी और हम इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे.

मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 2 मार्च को नई GLC Coupe को लॉन्च किया है. यह कंपनी का 10वां मेड इन इंडिया प्रॉडक्ट है और पुणे स्थित फैक्ट्री में बना है. कंपनी के बयान के मुताबिक, नई GLC Coupe दो वेरिएंट 300d 4Matic डीजल और 300 4Matic पेट्रोल में आएगी. इसमें BS-VI इंजन मिलेगा. GLC Coupe के दोनों वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत केरल को छोड़ बाकी पूरे भारत में क्रमश: 62.70 लाख और 63.70 लाख रुपये रखी गई है.

GLC 300d Coupe में BS-VI, इन लाइन 4 सिलिंडर डीजल इंजन है. यह 245 hp पावर और 500 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. यह वेरिएंट केवल 6.6 सेकंड में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ सकता है. वहीं GLC 300 Coupe का इन लाइन पेट्रोल इंजन 258 hp पावर और 370Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. यह वेरिएंट केवल 6.3 सेकंड में 0-100km/h की स्पीड पकड़ लेता है. दोनों इंजन विकल्पों के साथ 9G-TRONIC ट्रांसमिशन है. इसकी टक्कर BMW X4 और Porsche Macan से है.

Input: PTI

