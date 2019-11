मर्सडीज: 1.10 करोड़ रुपये की कार में है मसाज सीट, V-Class Elite में मिलेंगे ऐसे कई खास फीचर

जर्मनी की लग्जरी वाहन निर्माता कंपनी मर्सडीज बेंज (Mercedes-Benz) ने प्रीमियम लग्जरी कैटेगरी में हिस्सेदारी बढ़ाने के मकसद से अपना नया मल्टी पपर्ज व्हीकल (MPV) V-Class Elite पेश किया. इसकी शोरूम कीमत 1.10 करोड़ रुपये रखी गई है. कंपनी के एमडी एंड सीईओ मार्टिन श्वेंक ने कहा कि वी-क्लास एलीट, वी-क्लास एक्सप्रेशन और वी-क्लास एक्सक्लूसिव का अपग्रेडेट वर्जन है. इसे स्पेन में तैयार किया जाएगा और घरेलू बाजार में बेचा जाएगा.

वी-क्लास एक्सप्रेशन और वी-क्लास एक्सक्लूसिव की शोरूम कीमतें क्रमश: 68.40 लाख रुपये और 81.90 लाख रुपये हैं. उन्होंने कहा कि कंपनी हर महीने एक नया प्रोडक्ट पेश करने पर विचार कर रही है.

कंपनी के अनुसार, मर्सडीज वी-क्लास एलीट में कई शानदार फीचर हैं, जिनमें मसाज की सुविधा वाले सीट, वातावरण नियंत्रण, रिमोट से नियंत्रित दरवाजे, 15 स्पीकरों वाला सराउंड साउंड सिस्टम आदि शामिल हैं. यह मॉडल बीएस-6 उत्सर्जन मानकों के अनुकूल होगा और छह सीटों वाले लंबे व्हील बेस वर्जन में उपलब्ध होगा. कंपनी के अनुसान, देश में वी-क्लास की एक हजार से अधिक यूनिट बेची गई है.

भारत के लिहाज से डेवलप की गई Mercedes-Benz V-Class में 2.2 लीटर, 4 ​सिलिंडर, टबोचाज्र्ड डीजल इंजन लगा है. यह 160 हार्स पावर की पावर और 380 एनएम का पीक टॉर्क पैदा करने में सक्षम है. इसमें 7 स्पीड डुअल क्लच ऑटोमैटिक ट्रा​समिशन ​मिलेगा. फेसलिफ्ट वीक्लास में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर डीजल इंजन लगा है. यह दो पावर कैटेगरी 190 हार्सपावर और 239 हार्सपावर में है.

श्वेंक ने कहा कि लग्जरी वाहन बाजार में मर्सडीज बेंज की करीब 40 प्रतिशत हिस्सेदारी है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘‘हम चौथी तिमाही में आक्रामक तरीके से उत्पाद पेश करना जारी रखेंगे और अगले साल से हर महीने एक नया प्रोडक्ट पेश करने पर विचार किया जा रहा है.’’ उन्होंने कंपनी के लिये किसी लक्ष्य का आंकड़ा देने से बचते हुए कहा, ‘‘हम अपनी बिक्री के प्रदर्शन, विशेषकर त्योहारी मौसम में बिक्री से संतुष्ट हैं. बिक्री में सुधार के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं.’’

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बीएस4 की जगह बीएस6 उत्सर्जन मानक लागू किये जाने के बाद भी कंपनी हर महीने नया प्रोडक्ट लाने के अपने प्रस्ताव के साथ आगे बढ़ रही है. यह पूछे जाने पर कि क्या कंपनी अपने भारतीय कारखानों में बीएस-4 वाहनों का उत्पादन एक जनवरी 2020 से बंद कर देगी, श्वेंक ने कहा, ‘‘निश्चित, जनवरी से ऐसा ही होगा…’’

Input: PTI

