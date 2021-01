Mercedes-Benz की 2020 में बिक्री 43% गिरी, फिर भी लग्जरी कार सेगमेंट में टाॅप पर; 2021 में लाएगी 15 नई कारें

जर्मनी की कार कंपनी मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz) की भारत में साल 2020 के दौरान बिक्री 43 फीसदी गिरकर 7893 यूनिट रही है. कोविड19 की वजह से कंपनी को अपने कारोबार को अस्थायी तौर पर बंद करना पड़ा. लेकिन इसके बावजूद मर्सिडीज बेंज भारत में लग्जरी कार सेगमेंट में टाॅप पर बनी हुई है.

मर्सिडीज बेंज इंडिया ने 2019 के दौरान 13786 कारें बेची थीं. कंपनी ने कहा कि 2020 की चैथी तिमाही में बिक्री, तीसरी तिमाही के मुकाबले 40 फीसदी बढ़ी क्योंकि देश ने कोविड की वजह से पैदा हुई रुकावटों से उबरना शुरू कर दिया. 2020 की पहली तिमाही में मर्सिडीज बेंज की बिक्री 2386 यूनिट की रही, जो दूसरी तिमाही में गिरकर 563 यूनिट की रह गई. तीसरी तिमाही में कंपनी ने 2058 और चैथी तिमाही में 2886 कारों की बिक्री की.

मर्सिडीज बेंज ने पिछले साल भारत में प्राॅडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग पर 400 करोड़ रुपये खर्च करने का एलान किया था. कंपनी की योजना 2021 में नए माॅडल्स और मौजूदा कारों के फेसलिफ्ट वर्जन्स समेत 15 नई लाॅन्चिंग करने की है. ये पेशकशें साल की दूसरी तिमाही से शुरू होंगी. मर्सिडीज बेंज इंडिया के एमडी व सीईओ मार्टिन श्वेंक का कहना है कि हम इस साल के लिए आशावादी हैं और विश्वास है कि बिक्री में बढ़ोत्तरी जारी रखने में कामयाब रहेंगे. 2021 प्राॅडक्ट पैक्ड साल होगा. कंपनी इस साल भारत में कुछ ‘मोस्ट डिजायरेबल प्राॅडक्ट्स’ लाएगी. मर्सिडीज बेंज को अगले 2 सालों में भारत में 40 फीसदी ग्रोथ दर्ज करने की उम्मीद है.

श्वेंक का कहना है कि 2020 ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए अभूतपूर्व साल रहा और हम खुश हैं कि हनमे अच्छी सेल्स रिकवरी दर्ज की. चैथी तिमाही में बिक्री में 40 फीसदी की ग्रोथ से हम संतुष्ट हैं. कई रुकावटों के बावजूद मर्सिडीज बेंज ने 2020 में भारत में 10 नए प्राॅडक्ट उतारे और ग्राहकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली. 2020 में कंपनी ने देश में अपनी पहली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार EQC उतारी और मेड इन इंडिया AMG व GLC 43 Coupe को पेश किया.

