ऑल इलेक्ट्रिक Mercedes-Benz EQC भारत में लॉन्च, 5.1 सेकेंड्स में 0-100 km/h की स्पीड; कीमत 99.30 लाख रु

मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz) ने भारत में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की शुरुआत कर दी है. कंपनी ने गुरुवार को इलेक्ट्रिक SUV मॉडल EQC को लॉन्च किया. इसे 99.30 लाख रुपये के इंट्रोडक्टरी प्राइस पर लॉन्च किया गया है. यह इंट्रोडक्टरी प्राइस इलेक्ट्रिक एसयूवी की पहली 50 यूनिट्स के लिए है. यह ऑल इलेक्ट्रिक एसयूवी मर्सिडीज-बेंज EQ ब्रांड के तहत पहला प्रॉडक्ट है.

EQC में 80 kWh लीथियम आयन बैटरी दी गई है. इसके फुली चार्ज होने पर कार 445-471 km तक की दूरी तय कर सकती है. मर्सिडीज-बेंज का दावा है कि EQC का पावर कंजम्प्शन 20.8-19.7 kWh/100 km है. एसयूवी में दो इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं. दोनों का कंबाइंड आउटपुट 408hp है. कार केवल 5.1 सेकेंड्स में 0-100 km/hr की स्पीड पकड़ सकती है और टॉप स्पीड 180kmph है.

EQC में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जो रियल टाइम डेटा कंजम्प्शन, ड्राइविंग मोड्स आदि शो करता है. EQC में 10.25 इंच टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जिसमें MBUX ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है. यह सिस्टम इनबिल्ट वर्चुअल ​असिस्टेंट के साथ स्मार्ट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी की पेशकश करता है. EQC में व्हीकल बैटरी मैनेजमेंट फीचर है. इसके जरिए यूजर कार के बैटरी स्टेटस को रिमोटली चेक कर सकते हैं, चार्जिंग का स्टेटस जान सकते हैं, उपलब्ध रेंज पता कर सकते हैं, चार्जिंग पूरी होने पर इंडीकेशन प्राप्त कर सकते हैं. यूजर चार्ज का मैक्सिमम स्टेटस रिमोटली डिफाइन कर सकते हैं और उसे अपनी सुविधानुसार सेट कर सकते हैं.

EQC में कार को अनलॉक करने के लिए बायोमेट्रिक ID एक्सेस भी दी गई है. इसमें एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम भी है और ‘Mercedes me’ कनेक्ट फीचर भी है, जिससे कार ऐप से कनेक्ट रहती है और लॉक्ड कार के साथ कोई भी अनचाही गतिविधि होने पर ऐप पर नोटिफिकेशन मिलता है.

Mercedes-Benz EQC की बैटरीज स्टैंडर्ड 15A डॉमेस्टिक पावर सप्लाई के इस्तेमाल से फुल चार्ज होने में 21 घंटे लेती हैं. लेकिन 7.5kW के वॉल बॉक्स चार्जर की मदद से कार 10 घंटे से भी कम वक्त में फुल चार्ज हो जाती है. 110kW DC फास्ट चार्जर की मदद से यह केवल 90 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है.

EQC ग्राहक देश में 48 शहरों में मौजूद 100 से अधिक लोकेशंस पर मर्सिडीज-बेंज इंडिया के चार्जिंग नेटवर्क या सर्विस संबंधी जरूरतों का फायदा ले सकेंगे. कार के साथ एसी वॉल बॉक्स चार्जर, होम इलेक्ट्रिकल चार्जर, 5 साल का अनलिमिटेड ऑन रोड असिस्टेंस, 5 साल का कॉम्प्रिहैन्सिव सर्विस पैकेज, 5 साल की अनलिमिटेड किमी एक्सटेंडेड वॉरंटी, 8 साल/1.60 लाख किमी बैटरी कवर मिलेगा.

EQC की बिक्री की शुरुआत मर्सिडीज-बेंज इंडिया की ई-कॉमर्स वेबसाइट से और 6 शहरों दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई से की जाएगी. आगे चलकर अन्य शहरों को भी इसमें जोड़ा जाएगा. मर्सिडीज-बेंज की योजना 2022 तक ग्लोबली 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पेश करने और कंपनी प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से 15-25 फीसदी बिक्री की उम्मीद कर रही है.

