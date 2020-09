Mercedes-Benz EQC 8 अक्टूबर को होगी लॉन्च, 5.1 सेकेंड्स में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ती है यह इलेक्ट्रिक SUV

Mercedes-Benz India (मर्सिडीज बेंज इंडिया) ने घोषणा की है कि वह इलेक्ट्रिक एसयूवी EQC को 8 अक्टूबर को लॉन्च करेगी. पहले इस कार के सितंबर में लॉन्च होने की उम्मीद थी. Mercedes-Benz EQC, कंपनी की GLC कार पर बेस्ड है. EQC इलेक्ट्रिक एसयूवी की कीमत 1.2 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपये तक रहने का अनुमान है. Mercedes-Benz ने अपने इलेक्ट्रिफाइड ब्रांड EQ को भारत में इस साल की शुरुआत में लॉन्च किया था.

मर्सिडीज बेंज EQC में 80 kWh 348 लीथियम आयन बैटरी पैक और दो इलेक्ट्रिक मोटर दी गई हैं. इस इलेक्ट्रिक SUV का पावर जनरेशन 408 hp है और यह 760 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है. मर्सिडीज बेंज EQC केवल 5.1 सेकेंड्स में 0-100 km/h की स्पीड पकड़ने में सक्षम है. कार की टॉप स्पीड 180 km/h है.

Mercedes-Benz EQC के सिंगल चार्ज पर 450 km (NEDC साइकिल) तक की दूरी तय कर लेने का दावा है, हालांकि रियल वर्ल्ड ड्राइविंग रेंज लगभग 380-400 km रहने का अनुमान है. कार स्लो चार्जिंग पर 21 घंटों में 10-100 फीसदी चार्ज हो सकती है, वहीं मीडियम चार्जिंग पर 10 घंटे और फास्ट चार्जिंग पर 90 मिनट में 10-100 फीसदी चार्ज हो सकती है.

Mercedes-Benz EQC के भारत में लॉन्च होने के साथ ही देश में लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट की शुरुआत हो जाएगी. इस सेगमेंट में आगे चलकर Jaguar iPace और Audi e-tron जैसी अन्य लग्जरी इलेक्ट्रिक कारें भी एंट्री करेंगी. हालांकि अभी इन दोनों कारों की लॉन्चिंग दूर है. Mercedes-Benz 2020 की आखिरी तिमाही में भारत में A-Class कारों को भी पेश करने वाली है. कंपनी की GLA-Class, A-Class Limousine और CLA-Class को साल के आखिर में भारतीय बाजार में उतारा जाएगा. कंपनी ने इन तीनों मॉडल्स के लिए बुकिंग लेना शुरू कर दिया है.

