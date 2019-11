भारत में सिल्वर जुबली पर Mercedes लाई कई आफ्टर सेल्स सर्विसेज, ​कस्टमर्स दिसंबर से ले सकेंगे फायदा

जर्मनी की लग्जरी कार निर्माता कंपनी मर्सिडीज-बेंज (Mercedes-Benz) के 27 दिसंबर को भारत में 25 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर कंपनी ने बृहस्पतिवार को कई आफ्टर सेल्स सर्विसेज का एलान किया. इनमें प्रीमियर एक्सप्रेस प्राइम, ऑनलाइन सर्विस कॉस्ट एस्टीमेट और अपॉइंटमेंट बुकिंग सर्विस आदि की लॉन्चिंग शामिल है. इन सर्विस का फायदा कस्टमर्स दिसंबर से ले सकेंगे.

मर्सिडीज-बेंज ने एक बयान में कहा कि इन पहल के अलावा कंपनी आगे चलकर कुछ अन्य ग्राहक केन्द्रित लाभों की पेशकश भी करेगी. Mercedes-Benz इंडिया में एमडी और सीईओ मार्टिन श्वेंक ने कहा कि इन यूनीक आफ्टर सेल्स पेशकशों को कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है. हमें विश्वास है कि हमारे कस्टमर्स को इनसे काफी फायदा होगा.

प्रीमियर एक्सप्रेस प्राइम सर्विस यह सुनिश्चित करेगी कि कार की सर्विस हो और यह तीन घंटे के अंदर ड्राइव के लिए रेडी हो जाए. अगर सर्विस सेंटर ऐसा करने में नाकाम रहता है तो कस्टमर से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा. इस सर्विस को शुरुआत में बेंगलुरु में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद इसे दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों में लॉन्च किया जाएगा.

मर्सिडीज द्वारा लाई गईं इन पहलों के तहत अगर कोई कार मामूली एक्सीडेंट के चलते डेंटिंग और पेंटिंग के लिए सर्विस सेंटर लाई गई है तो उसे 25 घंटों के अंदर रिपेयर कर दिया जाएगा. यह सर्विस अहमदाबाद, मुंबई और पुणे जैसे चुनिंदा शहरों में उपलब्ध होगी.

Mercedes-Benz के ब्रांडेड कार किट्स पूरे दिसंबर महीने में 25 फीसदी छूट पर उपलब्ध होंगे. बयान के मुताबिक, कंपनी ग्राहकों को ऑनलाइन सर्विस कॉस्ट एस्टिमेट की सुविधा भी देगी.

Mercedes-Benz ने भारत में पिछले 25 सालों के दौरान भारत में बनीं लगभग 1.1 लाख कारें बेची हैं. भारत के लग्जरी कार सेगमेंट में मर्सिडीज टॉप पोजिशन पर है. कंपनी ने भारत में कार असेंबलिंग की शुरुआत 1994 में की थी. इसके प्रॉडक्ट पोर्टफोलियो में इस वक्त C-Class, E-Class, S-Class, CLA Coup, Maybach S-Class सेडान और GLA, GLC, GLE व GLS SUV मौजूद हैं.

