Renault खाली कर रही है Duster का स्टॉक, 1.5 लाख रु तक सस्ते में खरीदने का मौका

Renault Duster: BS6 एमिशन नॉर्म्स लागू होने की तारीख 1 अप्रैल 2020 नजदीक आ रही है. इसे देखते हुए कार कंपनियां अपना बीएस 6 मॉडल स्टॉक खाली करने में लगी हैं. इन व्हीकल्स को जल्द से जल्द ​बेचा जा सके, इसके लिए छूट की पेशकश की जा रही है. इस कड़ी में रेनॉ भी शामिल है. कंपनी डस्टर फेसलिफ्ट पर 1.50 लाख रुपये तक का डिस्काउंट दे रही है.

हालांकि यह नकद छूट डस्टर एसयूवी के चुनिंदा वेरिएंट्स पर ही दी जा रही है. 1.50 लाख रुपये तक के डिस्काउंट की पेशकश डस्टर के डीजल RxS 85PS, डीजल RxS 110PS और डीजल RxS 110 PS AWD वेरिएंट पर है. अन्य सभी डीजल फेसलिफ्ट वेरिएंट पर 50000 रुपये तक की नकद छूट है.

छूट के अलावा कंपनी इन वेरिएंट्स पर 20000 रुपये का अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस और 10000 रुपये का कॉरपोरेट डिस्काउंट भी दे रही है. Renault Duster फेसलिफ्ट के पेट्रोल वेरिएंट्स पर कोई डिस्काउंट नहीं है.

ऑफर के साथ डस्टर का डीजल RxS 85PS वेरिएंट 9.99 लाख रुपये के बजाय 9.29 लाख की एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है. डीजल RxS 110PS वेरिएंट 11.19 लाख के बजाया 9.99 लाख और डीजल RxS 110 PS AWD वेरिएंट 12.49 लाख के बजाया 10.99 लाख रुपये की एक्स शोरूम कीमत पर उपलब्ध है.

इसके अलावा रेनॉ डस्टर के प्री-फेसलिफ्ट मॉडल पर भी 1.25 लाख रुपये तक की छूट दी जा रही है. 20000 रुपये का अतिरिक्त लॉयल्टी बोनस और 10000 रुपये का कॉरपोरेट बोनस भी मौजूद है.

Renault Duster के डीजल वेरिएंट 1.5 लीटर, 4 सिलिंडर टर्बोचार्ज्ड इंजन के साथ दो प्रकार में मौजूद हैं. पहला प्रकार 85 hp पावर और 200 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. दूसरा 110 hp पावर और 245 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. ट्रांसमिशन विकल्पों में 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड AMT यूनिट शामिल है.

डस्टर का पेट्रोल वेरिएंट 1.5 लीटर इंजन के साथ आता है, जो 105 hp पावर और 142 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है. साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT ऑटोमेटिक दिया गया है.

