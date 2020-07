Maserati की नई Ghibli Hybrid: 330 hp मैक्सिमम पावर; 255 km/h की टॉप स्पीड से भरेगी फर्राटा

Maserati ने नई Ghibli Hybrid कार को अनवील कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिफिकेशन की दुनिया में एंट्री कर ली है. इस मॉडल में कंपनी ने हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कार की परफॉरमेंस को बेहतर करती है और फ्यूल की खपत व एमिशन को कम करती है. हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कार के गतिशील होने पर पैदा होने वाली काइनेटिक एनर्जी को रिकवर कर इसे कार के धीमे होने और ब्रे​क लगने के दौरान इलेक्ट्रिसिटी में बदल बैटरी में स्टोर कर देती है.

मसेराती ने साल 2013 में Ghibli सेडान को लॉन्च किया था. अब तक कंपनी इसकी 1 लाख यूनिट्स का प्रॉडक्शन कर चुकी है. अब नई Ghibli Hybrid के आ जाने से मसेराती कारों की रेंज और प्रतिस्पर्धी हो जाएगी.

Ghibli Hybrid के एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों में नई डिजाइन दी गई है. कार के एक्सटीरियर में 3 आइकॉनिक साइड एयर डक्ट्स, ब्रेक कैलिपर्स और ओवल में थंडरबोल्ट को ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है. कार के अंदर सीट्स की एंब्रॉयडर्ड सीम्स को ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है. नई Ghibli Hybrid में रिडिजाइंड बार्स के साथ नई फ्रंट ग्रिल दी गई है. कार के रियर में लाइट क्लस्टर्स को पूरी तरह से रिस्टाइल कर बूमरेंग जैसी प्रोफाइल दी गई है. यह 3200 GT और Alfieri कॉन्सेप्ट कार से इंस्पायर हे.

Ghibli Hybrid में मसेराती का लेटेस्ट जनरेशन इंटलीजेंट असिस्टेंट मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है. नए ग्राफिक्स के साथ इसकी 10.1 एचडी स्क्रीन पहले से अधिक यूजर फ्रेंडली है. डिजिटल डिवाइसेज और नए ग्राफिक्स के साथ एक नया इंस्ट्रूमेंट पैनल भी दिया गया है.

Maserati Ghibli Hybrid में 2.0 लीटर, 4 सिलिंडर माइल्ड हाइब्रिड टर्बो पेट्रोल इंजन दिया गया है. साथ में 48 वोल्ट अल्टरनेटर और एडिशनल इलेक्ट्रिक सुपरचार्जर (e-Booster) है, जो कि बैटरी से सपोर्टेड है. यह सॉल्युशन इस सेगमेंट में यूनीक है और न्यू जनरेशन पावरट्रेन्स में पहला है. कार का इंजन 330 hp की मैक्सिमम पावर और 450 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. Ghibli Hybrid की टॉप स्पीड 255 km/h है और यह केवल 5.7 सेकेंड्स में 0 से 100 km/h की रफ्तार पकड़ सकती है. कार में 8 स्पीड ZF ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है. बैटरी कार के पिछले हिस्से में दी गई है.

Ghibli Hybrid में कंपनी ने पहली बार नए Maserati Connect program का इस्तेमाल किया है. यह सॉफ्टवेयर पैकेज को अपडेट करते रहने के साथ कार की जांच करता रहता है और इमर्जेन्सी में सेफ्टी सिक्योरिटी सर्विसेज को मॉनिटर करता है. नई Ghibli Hybrid सभी नई मसेराती गाड़ियों के इलेक्ट्रिफिकेशन के प्लान का पहला कदम है. इसका उत्पादन अगले साल सितंबर से शुरू होगा. कंपनी की पहला ऑल इलेक्ट्रिक कारें नई GranTurismo और GranCabrio होंगी. इन्हें 2021 में पेश किया जाएगा.

