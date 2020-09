Maserati MC20 का हुआ वर्ल्ड प्रीमियर, सिर्फ 2.9 सेकेंड्स में पकड़ती है 0-100 km/h की स्पीड, बुकिंग शुरू

इटली की लग्जरी कार मेकर मसेराती नई Maserati MC20 सुपर स्पोर्ट्स कार ला रही है. इसके साथ मसेराती एक नए युग की शुरुआत करेगी. MC20 में परफॉरमेंस, स्पोर्टीनेस और लग्जरी तीनों मिलेंगे. MC20 को कंपनी ने मॉडेना में 9 सितंबर को हुए “MMXX: Time to be audacious” ईवेंट में दुनिया के सामने पेश किया. Maserati MC20 की बुकिंग इसके वर्ल्ड प्रीमियर के बाद 10 सितंबर से शुरू हो गई है. कंपनी इसका प्रॉडक्शन 2020 के आखिर से शुरू करेगी.

नई Maserati MC20 के नाम में MC का अर्थ मसेराती कोर्स और 20 से अर्थ 2020 है. MC20 को Modena में डिजाइन किया गया है और इसका ​निर्माण Viale Ciro Menotti प्लांट में होगा. Maserati MC20 को 6 नए रंगों Bianco Audace, Giallo Genio, Rosso Vincente, Blu Infinito, Nero Enigma और Grigio Mistero में लॉन्च किया जाएगा. इनमें से हर एक रंग को एक्सक्लूसिवली इस कार के लिए डिजाइन व डेवलप किया गया है.

इस सुपर स्पोर्ट्स कार में नया 3000 cc Nettuno ट्विन टर्बो V6 इंजन है. यह 630 एचपी पावर और 730 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. साथ में DCT 8 गियर ट्रांसमिशन है. कार केवल 2.9 सेकेंड्स में 0-100 km/h की रफ्तार पकड़ लेती है. टॉप स्पीड 325 km प्रति घंटे से भी अधिक है.

MC20 एक बेहद लाइटवेट कार है. इसका कर्ब वेट 1,500 kg है. इस सुपर स्पोर्ट्स कार में बटरफ्लाई डोर्स का इस्तेमाल हुआ है. व्हील बेस 2,700 mm है. कार की लगेज कैपेसिटी 150 लीटर (50 फ्रंट/100 रियर) और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 60 लीटर है. नई MC20 सुपर स्पोर्ट्स कार हर वक्त Maserati Connect प्रोग्राम से कनेक्टेड रहेगी. इसकी सर्विसेज में कनेक्टेड नेविगेशन, एलेक्सा और वाई फाई हॉटस्पॉट शामिल हैं. इन्हें मसेराती कनेक्ट स्मार्टफोन या स्मार्टवॉच ऐप से भी मैनेज किया जा सकेगा.

मसेराती MC20 के अंदर जो कंपोनेंट हैं, वे पूरी तरह से ड्राइवर ओरिएंटेड हैं. कार के केबिन में 10 इंच के दो स्क्रीन हैं— पहला कॉकपिट के लिए और दूसरा मसेराती टच कंट्रोल प्लस के लिए. कार में कार्बन फाइबर क्लैड सेंट्रल कंसोल है. इसके फीचर्स में वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर, ड्राइविंग मोड सिलेक्टर (GT, Wet, Sport, Corsa और अ फिफ्थ, कंट्रोल फंक्शंस डिएक्टिवेट करने वाला ESC Off), दो स्पीड सिलेक्शन बटन, पावर विंडो कंट्रोल्स, मल्टीमीडिया सिस्टम कंट्रोल्स और आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेट कंपार्टमेंट शामिल हैं. अन्य सभी कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील पर हैं, जिसमें से इग्नीशन बटन लेफ्ट में और लॉन्च कंट्रोल राइट में है.

