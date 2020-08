Maserati: Ghibli, Quattroporte Trofeo 326 km/h की टॉप स्पीड से भरेंगी फर्राटा, भारत में बुकिंग्स शुरू

लग्जरी व स्पोर्ट्स कार मेकर Maserati ने अपने Trofeo कलेक्शन का विस्तार किया है. कंपनी ने इस कलेक्शन में नई Quattroporte और Ghibli Trofeo को एड किया है. Trofeo कलेक्शन को मसेराती ने 2018 में Levante Trofeo के साथ शुरू किया था. यह Levante का मोस्ट पावरफुल व मोस्ट एक्सट्रीम वर्जन है. इस घोषणा के साथ ही मसेराती इंडिया ने नई Ghibli, Quottroporte और Levante Trofeo के लिए ऑर्डर लेना शुरू कर दिया है.

मसेराती ने Trofeo कलेक्शन के लिए जिन रंगों का चुनाव किया है, वह कंपनी की ओरिजिन कंट्री इटली के ध्वज वाले हैं. Trofeo कलेक्शन में Quattroporte हरे, Levante सफेद और Ghibli लाल रंग में उपलब्ध है.

Ghibli व Quattroporte Trofeo में 3.8 लीटर V8 Twin Turbo इंजन है. यह 6,250 rpm पर 580 hp पावर और 730 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है. यह इंजन Maserati के स्पेसिफिकेशंस के लिए Maranello में फेरारी प्लांट में बनाया गया है. साथ ही रियर इंजन सेडान्स में भी समान परफॉरमेंस देने के लिए मॉडिफाई व डेवलप किया गया है. Ghibli और Quattroporte Trofeo को अब तक की फास्टेस्ट मसेराती सेडान कहा जा सकता है. इनकी टॉप स्पीड 326 km/h हे, जबकि Levante Trofeo की टॉप स्पीड 302 km/h है.

Levante Trofeo की तरह नई Ghibli और Quattroporte Trofeo भी एक स्पेसिफिक सेटअप के साथ इंटीग्रेटेड व्हीकल कंट्रोल (IVC) सिस्टम को सपोर्ट करती हैं. यह स्पेसिफिक सेटअप बेहतर ड्राइविंग डायनामिक्स, ग्रेटर एक्टिव सेफ्टी और ज्यादा अच्छा परफॉरमेंस की गारंटी देता है. Ghibli और Quattroporte Trofeo सेडान में Corsa बटन है, जो कार को अधिक स्पोर्टी ड्राइविंग स्टाइल में ले जाता है. इसके अलावा लॉन्च कंट्रोल फीचर भी है.

मसेराती के Trofeo कलेक्शन की कारों में ब्लैक पियानो फिनिश में ट्विन वर्टिकल बार्स के साथ फ्रंट ग्रिल, फ्रंट एयर डक्ट ट्रिम्स व रियर एक्सट्रैक्टर पर कार्बन फाइबर ​दिया गया है, जो इन्हें अधिक एग्रेसिव लुक देता है. पूरे Trofeo कलेक्शन में रेड कलर से डिटेल्स को हाइलाइट किया गया है, जैसे- कारों के साइड एयर वेंट्स की बॉटम प्रोफाइल्स, C-pillars पर ट्राइडेंट बैज पर लाइटनिंग बोल्ट आदि.

Trofeo कलेक्शन में कारों के रियर में बड़े बदलाव किए गए हैं. लाइट क्लस्टर्स को पूरी तरह से रिस्टाइल किया गया है, बूमरैंग जैसी प्रोफाइल दी गई है जो 3200 GT और Alfieri कॉन्सेप्ट कार से इंस्पायर्ड है. Ghibli Trofeo की बात करें तो इसके बोनट को भी रिस्टाइल किया गया है. बेहतर कूलिंग के लिए दो एग्रेसिव एयर डक्ट्स हैं. Ghibli व Quattroporte Trofeo में 21 इंच एल्यू​मीनियम Orione व्हील्स का इस्तेमाल हुआ है. वहीं Levante Trofeo 22 इंच Orione व्हील्स हैं.

Hyundai Creta का नया कीर्तिमान, बिक्री 5 लाख यूनिट के पार; पिछले 3 माह से है बेस्ट सेलिंग SUV

Trofeo कलेक्शन में इंटीरियर की बात करें तो नया ऑन बोर्ड पैनल दिया गया है, जो स्विच ऑन होने पर एक एक्सक्लूसिव इंअरफेस को डिस्प्ले करता है. हैडरेस्ट्स पर Trofeo बैज, थ्री डी रिलीफ में नाम के साथ है. कारों की अपहोल्स्ट्री की बात करें तो इसका मैटेरियल फुल ग्रेन Pieno Fiore नेचुरल लेदर है.

Ghibli Trofeo और Quattroporte Trofeo दोनों में मल्टीमीडिया स्क्रीन 10.1 इंच के लार्जर साइज और अपग्रेडेड रिजॉल्युशन के साथ है. वहीं Levante Trofeo में बेहतर रिजॉल्युशन व ग्राफिक्स के साथ 8.4 इंच डिस्प्ले है. मसेराती का Trofeo कलेक्शन मसेराती कनेक्ट प्रोग्राम से लैस है, यानी इस कलेक्शन की कारों में कनेक्टेड फीचर्स हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.