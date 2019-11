Maruti Alto की बिक्री 38 लाख के पार, बनी फर्स्ट टाइम कार बायर्स की पहली पसंद

मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) ने मंगलवार को कहा कि उसकी एंट्री लेवल स्मॉल कार ऑल्टो (Alto) ने 38 लाख का बिक्री आंकड़ा पार कर लिया है. कंपनी ने एक बयान में इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि ऑल्टो ने 10 लाख का बिक्री आंकड़ा 2008 में पार कर लिया था. इसके बाद 2012 में 20 लाख और 2016 में 30 लाख कारों के आंकड़े को पार कर लिया. कंपनी ने ऑल्टो को सन 2000 में बाजार में पेश किया था.

MSI के कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, ‘‘मारुति ऑल्टो पिछले लगातार 15 सालों से भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही है. बेहतर डिजाइन, आसान परिचालन, उच्च ईंधन क्षमता, उन्नत सुरक्षा उपायों और आसान रखरखाव के चलते ऑल्टो पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की पहली पसंद रही है.’’

कंपनी ने इस साल अप्रैल में BS-VI मानकों पर खरी उतरने वाली नई ऑल्टो को पेश किया है. इसमें 796 cc, 3 सिलिंडर, F8D, 5 स्पीड MT इंजन है. इसकी मैक्सिमम पावर 35.3 kW @ 6000 rpm और पीक टॉर्क 69 Nm @ 3500 rpm है. कार का फ्यूल टैंक 35 लीटर और व्हीलबेस 2360 mm है. नई ऑल्टो का पेट्रोल वर्जन 22.05 km/L का माइलेज देता है.

नई ऑल्टो में अब ड्युअल एयरबैग्स के साथ ड्राइवर साइड एयरबैग, ड्राइवर+ को-ड्राइवर सीट बेल्ट रिमाइंडर, EBD के साथ ABS, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्मार्ट रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रियर डोर चाइल्ड लॉक जैसे नए सेफ्टी फीचर दिए गए हैं. मारुति ऑल्टो का यह नया मॉडल विभिन्न श्रेणियों में CNG ईंधन विकल्प के साथ 2.89 लाख से लेकर 4.09 लाख रुपये में उपलब्ध है.

नई ऑल्टो में अब नया और ज्यादा स्पेशियस ड्युअल टोन इंटीरियर दिया गया है. इसमें पुरानी ऑल्टो के मुकाबले नए डिजाइन वाला स्पीडोमीटर, न्यू ड्युअल टोन डैशबोर्ड, नया इंटीग्रेटेड स्टीरियो विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है. नई ऑल्टो के नए खास फीचर्स में कीलेस एंट्री और पावर विंडोज भी शामिल हैं. एक्सटीरियर की बात करें तो नई ऑल्टो में नई एयरो ऐज डिजाइन दी गई है. नई डिजाइन वाले बंपर और साइड फेंडर, एलीगेंट नई ग्रिल और शार्प हैडलाइट्स का इस्तेमाल हुआ है. साथ ही बॉडी कलर्ड ORVMs दिए गए हैं.

