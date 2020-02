मारुति सुजुकी ने पेश की BS-VI Ignis, पेट्रोल इंजन में मिलेगी, बुकिंग शुरू

All-new BS-VI Compact SUV Ignis: मारुति सुजुकी इंडिया ने ऑटो एक्सपो 2020 में BS-VI पेट्रोल इंजन वाला नया कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल (SUV) Ignis शुक्रवार को शोकेस किया. मारुति सुजुकी के देशभर में फैले नेक्सा शोरूम के जरिए नई ​इग्निश की बिक्री शुरू होगी. कंपनी ने इसकी बुकिंग शुरू कर दी है.

कंपनी के एमडी एवं सीईओ केनिचि आयुकावा ने कहा, ‘‘मारुति सुजुकी के नेक्सा पोर्टफोलियो में इग्निस का खास स्थान है. इसे हमेशा चलाने में आसानी तथा जगह की उपलब्धता को लेकर सराहा गया है। लोगों को एसयूवी की तरह ऊंची सीट तथा सड़क पर उपस्थिति दिखाने वाले फीचर-समृद्ध वाहन पसंद हैं. हमें यकीन है कि एसयूवी की तरह डिजायन तथा अंदर में जगह के कारण नई इग्निस उपभोक्ताओं को पसंद आएगी.’’

नई इग्निश का फ्रंड ग्रिल यू शेप में काफी बोल्ड है. इसमें 17.78 सेंटीमीटर का स्मार्टप्ले स्टूडियो, क्लाउड आधारित इंफोटेनमेंट सिस्टम, नेविएगशन, लाइव ट्रैफिक, वायस रिकग्निशन, ड्राइवर सेफ्टी अलर्ट समेत कई अन्य फीचर दिए गए हैं.

इससे पहले, गुरुवार को मारुति सुजुकी ने Auto Expo 2020 में अपनी विटारा ब्रेजा का पेट्रोल वेरिएंट अनवील कर दिया. पेट्रोल विटारा ब्रेजा में न्यू कैरेक्टर ग्रिल, फ्रेश लुक वाली हैडलाइट्स मिलेंगी. गाड़ी का इंजन BS-VI कंप्लायंट 1.5 लीटर K Series होगा. पेट्रोल विटारा ब्रेजा का इंजन 6000 rpm पर 77kw पावर और 4400 rpm पर 138 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करेगा.

