Maruti और Toyota Tsusho ने मिलाया हाथ, पुराने वाहनों के लगाएंगी डिसमेंटल और रीसाइक्लिंग यूनिट

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) और Toyota Tsusho ग्रुप ने व्हीकल डिसमेंटल करने और रिसाइकिल करने के लिए एक ज्वॉइंट वेंचर का एलान किया है. इस वेंचर का नाम Maruti Suzuki Toyotsu India Pvt Ltd (MSTI) होगा. इसमें मारुति सुजुकी इंडिया की हिस्सेदारी 50 फीसदी होगी. बाकी की हिस्सेदारी Toyota Tsusho Group कंपनियों- Toyota Tsusho कॉरपोरेशन और Toyota Tsusho इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में बंटी होगी.

मारुति और टोयोटा ने एक बयान में कहा कि MSTI 2020-21 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक व्हीकल डिसमेंटलिंग और रिसाइकिलिंग यूनिट स्थापित करेगी. आगे चलकर भारत में ऐसी कई अन्य यूनिट लगाई जाएंगी.

बयान के मुताबिक, MSTI खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके वाहनों (एंड आॅफ लाइफ व्हीकल) को खरीदेगी और उन्हें डिसमेंटल करेगी. इस प्रॉसेस में भारतीय कानूनों और वैश्विक स्तर पर मंजूर क्वालिटी व पर्यावरण मानकों के मुताबिक कंप्लीट सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट शामिल होगा. नोएडा यूनिट की शुरुआती क्षमता हर माह 2000 गाड़ियों को डिसमेंटल करने की होगी. MSTI डीलर्स और कस्टमर्स से डायरेक्ट व्हीकल्स हासिल करेगी.

MSI मैनेजिंग डायरेक्टर व CEO केनिची आयुकावा ने कहा कि MSTI ज्वॉइंट वेंचर के जरिए हमारा उद्देश्य रिसाइकिलिंग को प्रमोट करना और रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन व कंजर्वेशन को सपोर्ट करना है. वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुकूल तरीकों से पुराने व्हीकल्स की स्क्रैपिंग से प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी. साथ ही सड़कें भी सुरक्षित बनेंगी. MSTI में एक्सपर्ट की टीम इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी और ग्लोबल मानकों की मदद से व्हीकल्स को डिसमेंटल करेगी.

Toyota Tsusho कॉरपोरेशन के CEO (मेटल डिवीजन) नाओजी साइतो के मुताबिक, हमारा विश्वास है कि हम अपने ज्ञान और अनुभव से ELV बिजनेस के मामले में भारत की मदद करने में सक्षम होंगे. MSTI की पहली व्हीकल डिसमेंटलिंग और रिसाइकिलिंग यूनिट एक शुरुआती कदम है और हम मारुति सुजुकी के साथ पूरे भारत में इसे विस्तार देने की इच्छा रखते हैं.

