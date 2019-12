मारुति ने सियाज, अर्टिगा और XL6 की 63493 कारें बाजार से वापस मंगाई, खराबी की आशंका

Maruti Suzuki to recall over 60,000 units: देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने अपनी सियाज, अर्टिगा और एक्सएल6 मॉडल की कुल 63,493 कारों को बाजार से वापस मंगा लिया है. उनमें किसी खास तरह की कमी की जांच और उसे दूर करने के लिए बाजार से वापस मंगवाया है. कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि इन मॉडलों के पेट्रोल स्मार्ट हाइब्रिड (एसएचवीएस) संस्करणों में मोटर जनरेटर इकाई (एमजीयू) में खामी होने के आसार है.

कंपनी ने एक बयान में कहा कि वह इन 63,493 कारों की जांच करेगी और इनमें एमजीयू में संभावित त्रुटि की पहचान करेगी. कंपनी ने एक जनवरी 2019 से 21 नवंबर 2019 के बीच बनी कारों को वापस बुलाया है. कंपनी ने कहा कि एमजीयू में विनिर्माण के समय ही कमी आने की आशंका है. इसकी आपूर्ति एक वैश्विक कलपुर्जा कंपनी ने की है. कंपनी त्रुटिपूर्ण एमजीयू को मुफ्त में बदलेगी. कारों को वापस बुलाने का वैश्विक स्तर पर अभियान 6 दिसंबर 2019 से शुरू हो रहा है.

मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने बयान में कहा है कि कस्टमर्स के सुविधाओं व हितों का ध्यान रखते हुए हमने सियाज, अर्टिगा और XL6 के 63493 ऐसी यूनिट्स को बाजार से वापस मंगाया है, जिसमें खामी की आह्याका है. जांच में अगर इनमें किसी तरह की खामी पाई गई तो इसे तुरंत ठीक किया जाएगा. इसके लिए किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा. कारों में खामी दूर होने तक कस्टमर्स को अल्टरनेट सुविधाएं भी दी जाएंगी.

मारुति सुजुकी ने इससे पहले अगले महीने से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की थी. कीमतों में बढ़ोतरी अलग-अलग मॉडलों के लिए अलग-अलग होगी. मारुति सुजुकी ने एक्सचेंजों को यह सूचना दी थी, हालांकि कितने दाम बढ़ेंगे, इसका खुलासा नहीं किया था. मारुति सुजुकी ने कीमतों में बढ़ोत्तरी के अपने निर्णय के लिए विभिन्न इनपुट लागतों में बढ़ोत्तरी का हवाला दिया. अभी मारुति एंट्री-लेवल छोटी कार ऑल्टो से प्रीमियम मल्टी-पर्पज व्हीकल XL6 से शुरू होने वाले वाहनों की रेंज बेचती है, जिनकी कीमत 2.89 लाख रुपये से 11.47 लाख रुपये तक है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.