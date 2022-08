Maruti ने वापस मंगाईं Dzire Tour S कारें, एयरबैग बदले बिना ड्राइव न करने की सलाह

Maruti Suzuki Dzire Tour S Recall: मारुति सुजुकी ने आज डिजायर टूर एस की कुछ कारों को वापस बुलाने का फैसला किया है.

The passenger vehicle market leader has advised the customers of suspected vehicles not to drive/use the vehicle till the Airbag Control Unit is replaced.

