Maruti Suzuki का बड़ा एलान, भारत में जल्द पेश करेगी BS-VI CNG कारें

मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की लगभग सभी पेट्रोल कारें BS-VI एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप अपग्रेड हो चुकी हैं. लेकिन अभी तक इसके CNG मॉडल्स में से कोई भी मॉडल BS-VI कंप्लायंट नहीं है. इस दिशा में कंपनी ने एलान किया है कि जल्द इसकी CNG कारें भी BS-VI कंप्लायंट हो जाएंगी. मारुति सुजुकी का कहना है कि वह भारत में पहली कंपनी है, जिसने फैक्ट्री फिटेड CNG किट वाली गाड़ियों की पेशकश की.

कंपनी ने इसकी शुरुआत 2010 में की थी और फैक्ट्री फिटेड CNG वाली पहली कार WagonR थी. अभी मारुति के पोर्टफोलियो में Alto, Celerio, Dzire, Ertiga, WagonR, Eeco और Super Carry LCV के CNG वेरिएंट मौजूद हैं. ये मॉडल फैक्ट्री वारंटी के साथ आते हैं और सुरक्षा की पूरी गारंटी देते हैं. अभी तक मारुति 6 लाख से ज्यादा CNG कारें बेच चुकी है.

कंपनी को अपने CNG मॉडल्स को BS-VI कंप्लायंट बनाने में देर क्यों हो रही है, इसके जवाब में मारुति सुजुकी इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (इंजीनियरिंग) सीवी रमन का कहना है कि कंपनी BS-VI कारें उतारने में सबसे आगे है और 8 मॉडल्स को नए एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप बना चुकी है.

हमारे पास 50 से ज्यादा एप्लीकेशंस थीं, जिन पर काम करना था. इस बारे में उच्च बि​क्री वाले ऐसे मॉडल्स को वरीयता देते हुए एक डिटेल्ड प्लान तैयार किया गया, जिन पर BS-VI कन्वर्जन का प्रभाव पहले पड़ने वाला था. बाकी की एप्लीकेशन्स पर भी काम चल रहा है, जिनमें CNG व्हीकल्स भी शामिल हैं. हमें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यह पूरा हो जाएगा.

CNG कारें पेट्रोल कारों के मुकाबले कम प्रदूषण फैलाती हैं. इसे देखते हुए पेट्रोल के मुकाबले CNG कारों को नए एमिशन नॉर्म्स के अनुरूप ढालने में कोई जल्दबाजी नहीं है. वहीं डीजल मॉडलों को लेकर मारुति सुजुकी एलान कर चुकी है कि मार्च 2020 के बाद से उसके पोर्टफोलियो में कोई भी डीजल कार नहीं होगी.

