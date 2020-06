Maruti की कार खरीदने के लिए मिलेगा आसान लोन, कंपनी का महिंद्रा फाइनेंस से करार

कोरोनावायरस अनलॉक- 1.0 के दौरान मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की कार खरीदने वाले ग्राहकों को आसानी से व्हीकल लोन का एक और विकल्प मिलेगा. मारुति ने मंगलवार को व्हीकल लोन के लिए महिंद्रा फाइनेंस के साथ एक समझौता किया है. कंपनी का कहना है कि समझौते के अनुसार ग्राहक कार लोन के लिए महिंद्रा फाइनेंस के व्यापक विकल्पों का लाभ उठा सकते हैं. मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) ने बयान में कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान पर्सनल मोबिलिटी सॉल्यूशन के मद्देनजर लोगों को आसानी से फाइनेंस की सुविधा धन उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है.

MSI के कार्यकारी निदेशक (मार्केटिंग एंड सेल्स) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि महिंद्रा फाइनेंस पूरे भारत में व्यापक पहुंच वाली गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है और उसे अर्ध-ग्रामीण, ग्रामीण और बिना इनकम प्रूफ ग्राहकों सहित सभी तरह के लोन उपलब्ध कराती है.

उन्होंने कहा कि मारुति की खुदरा बिक्री का एक तिहाई से अधिक हिस्सा ग्रामीण भारत से आता है. ग्राहकों को ‘बाय नाउ एंड पे लेटर’, ‘स्टेप अप ईएमआई’ और ‘बैलून ईएमआई’ जैसे आफर्स का लाभ मिलेगा.

मारुति सुजुकी के देशभर में 3086 से अधिक शोरूम डील नेटवक है. जबकि महिंद्रा फाइनेंस के 1450 ब्रांच का नेटवर्क भी है. इस समझौते के तहत सभी श्रेणी के ग्राहकों- सैलरीड, सेल्फ इम्प्लायड, किसान और कारोबारी को कार खरीदने के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगा.

कोरोनावायरस महमारी (Coronavirus Pandemic) के चलते लॉकडाउन की मार ऑटो कंपनियों पर तगड़ी पड़ी है. देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MSI) की मई में बिक्री रिकॉर्ड 86.23 फीसदी गिरकर महज 18,539 यूनिट रह गई. यानी, मई में मारुति ने सिर्फ 18,539 कारें बेचीं, जबकि पिछले साल मई में मारुति ने 1,34,641 कारें बेची थीं. MSI के अनुसार, उसकी घरेलू बिक्री मई में 88.93 फीसदी घटकर 13,888 इकाई रही जो पिछले साल इसी महीने में 1,25,552 यूनिट थी. कंपनी ने पिछले महीने में 4,651 वाहनों का निर्यात किया, जो मई 2019 के 9,089 इकाइयों के मुकाबले 48.82 फीसदी कम है.

मारुति सुजुकी ने सरकार के नियमों एवं दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए 12 मई से मानेसर कारखाने में और 18 मई से गुड़गांव प्लांट में प्रोडक्शन शुरू कर दिया है. सुजुकी मोटर गुजरात में भी उत्पादन 25 मई से शुरू हो गया है. सुजुकी मोटर अनुबंध आधार पर मारुति सुजुकी के लिये कार बनाती है. एमएसआई ने कहा कि केंद्र और राज्यों क दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी के शोरूम भी खुलने शुरू हो चुके हैं.

