Maruti Suzuki Swift ने पार किया 25 लाख का आंकड़ा, 16 साल में हासिल किया यह माइलस्टोन

भारत की बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने एलान किया कि उसकी सबसे अच्छी हैचबैक स्विफ्ट ने 2.5 मिलियन (25 लाख) गाड़ियों के माइलस्टोन को हासिल कर लिया है. मारुति सुजुकी स्विफ्ट को सबसे पहली बार भारतीय बाजार में साल 2005 में लॉन्च किया गया था. और तब से इस हैचबैक को देश में 25 लाख ग्राहकों ने खरीदा है. मारुति सुजुकी स्विफ्ट भारत में बहुत लोकप्रिय गाड़ी है और यह भारत की सड़कों पर 16 साल से ज्यादा से चल रही है.

देश में जब से स्विफ्ट लॉन्च की गई है, यह इस श्रेणी में सबसे बेहतर बिक्री वाली कारों में से एक रही है. यह हैचबैक कार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही. इस दौरान देश में इस कार के 1.72 लाख यूनिट्स से ज्यादा की बिक्री हुई थी.

स्विफ्ट ने साल 2013 में भारत में 10 लाख बिक्री का माइलस्टोन हासिल किया था, जो उसके लॉन्च के बाद आठ साल थे. 20 लाख की बिक्री कार ने 2018 में हासिल की और इस लोकप्रिय गाड़ी ने अपने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 25 लाख यूनिट्स की बिक्री कर ली है. मारुति सुजुकी स्विफ्ट वर्तमान में अपने थर्ड जनरेशन अवतार में है और यह भारत में एकमात्र कार है, जिसने प्रतिष्ठित ICOTY ( इंडियन कार ऑफ द ईयर) तीन बार जीता है, अपनी सभी तीन जनरेशन के लिए.

स्विफ्ट की सफलता पर बोलते हुए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग एंड सेल्स) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि 2005 में इसके लॉन्च के साथ, स्विफ्ट ने भारत में भारत में प्रीमियम हैचबैक का सेगमेंट शुरू किया. देश में सबसे ज्यादा अवॉर्ड हासिल करने वाली मारुति सुजुकी स्विफ्ट एकमात्र कार है, जिसकी सभी तीन जनरेशन ने प्रतिष्ठित ICOTY अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. उन्होंने आगे कहा कि मारुति सुजुकी स्विफ्ट की हर जनरेशन भारत की पसंदीदा रही है और उसने 25 लाख चाहने वालों के दिल जीते हैं. वित्त वर्ष 2020-21 की नंबर वन बिकने वाली कार, स्पोर्टी स्विफ्ट ने अपने बेहतरीन लुक और शानदार परफॉर्मेंस के साथ बड़ी विरासत है.

