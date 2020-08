मारुति सुजुकी की सब्सक्रिप्शन स्कीम: बिना खरीदे बनिए ‘कार मालिक’, मंथली पेमेंट में नो टेंशन

Maruti Suzuki Subscribe: मारुति सुजुकी एक ऐसा मॉडल लेकर आई है, जिसके तहत आप बिना कार खरीदे कुछ निश्चित समय के लिए उसके ‘मालिक’ बन सकते हैं. यानी, यह प्रोग्राम सब्सक्रिप्शन आधारित है, जिसमें हर महीने के हिसाब से कंपनी को भुगतान करना होगा. ‘मारुति सुजुकी सब्सक्राइब’ ब्रांड के तहत इस प्रोग्राम को हैदराबाद और पुणे में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है. इसके लिए मारुति ने माइल्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज के साथ समझौता किया है.

इस साल जुलाई में कंपनी ने ORIX ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के साथ गुरुग्राम और बेंगलुरु में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सब्सक्रिप्शन सर्विस शुरू की थी. मारुति सुजुकी इंडिया के एग्जीक्युटिव डायरेक्टर (मार्केटिंग एंड सेल्स) शशांक श्रीवास्तव का कहना है कि बदलते कारोबारी माहौल में कई ग्राहक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से पर्सनल व्हीकल में शिफ्ट करना चाहते हैं. वे ऐसा सॉल्यूशन चाहते हैं जिससे उनकी जेब पर ज्यादा बोझ न पड़े और न हीं लंबे समय तक ​देनदारी रहे. हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से कई लोग इससे जुड़ेंगे. खासकर यह युवाओं को बहुत पसंद आएगा.

कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि माइल्स ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजीज के साथ भागीदारी के जरिए ग्राहक को पुणे में Swift Lxi के लिए सभी कर सहित 17,600 रुपये और हैदराबाद में 18,350 रुपये प्रति माह भुगतान करना होगा. इसमें कोई भी डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी. मारुति सुजुकी सब्सक्राइब प्रोग्राम के तहत ग्राहक नई स्विफ्ट, डिजायर, विटारा ब्रेजा और अर्टिगा को मारुति सुजुकी एरेना व नई बलेनो, सियाज और XL6 को नेक्सा से 12, 18, 24, 30, 36, 42 और 48 महीने के लिए सबस्क्राइब कर सकते हैं.

सब्सक्रिप्शन सर्विस ऑफर में कई फीचर जैसेकि जीरो डाउन पेमेंट, कार मेन्टेनेंस, इंश्योरेंस, 24×7 रोडसाइड सहायता और नो रिसेल रिस्क आदि शामिल हैं. माइल्स मारुति सुजुकी के डीलर चैनल के जरिए मेन्टेनेंस, इंश्योरेंस कवरेज और रोड साइड सहायता उपलब्ध कराएगी. सबस्क्रिप्शन की अवधि पूरी होने पर कस्टमर बायबैक ऑप्शन सुविधा का लाभ ले सकते हैं.

