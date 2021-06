Maruti Suzuki Subscription: मारुति की सब्सक्रिप्शन सर्विस 4 और शहरों में शुरू, जानिए किस कार के लिए देने होंगे कितने रुपये?

मारुति सुजुकी ने सितंबर 2020 में अपनी सब्सक्राइब सर्विस को शुरू किया था, जिसका मतलब है ग्राहकों के पास अब मारुति को खरीदे बिना उसे लेने का विकल्प मिलेगा. कार लीजिंग कोई नई सर्विस नहीं है, लेकिन ट्रेंड खासकर पिछले साल बढ़ा, जब कई बड़े कार निर्माता कारोबार में आए. मारुति की पायलट सब्सक्रिप्शन सर्विस गुरुग्राम और बेंगलुरू में शुरू हुई थी और फिर इसे दिल्ली/ एनसीआर में भी लाया गया था. वर्तमान में, यह 19 शहरों में मौजूद है. मारुति की सब्सक्रिप्शन सर्विस को हाल ही में जयपुर, इंदौर, मैंगलोर और मैसूर में लॉन्च किया गया है.

मारुति सुजुकी का सब्सक्राइब ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करता है, जिसमें कई पार्टनर्स के जरिए कस्टमाइज्ड कार सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स पेश किए जाते हैं. अब सब्सक्राइब प्लेटफॉर्म अपने ग्राहकों को उनके लिए खास तौर पर बनाए गए प्रोडक्ट्स को पेश करता है. इसमें तीन सब्सक्रिप्शन पार्टनर्स Orix ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Orix), ALD ऑटोमेटिव इंडिया (ALD ऑटोमेटिव), and Myles ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड (Myles) शामिल हैं.

उदाहरण के लिए, मारुति सुजुकी स्विफ्ट 14,176 रुपये, Ignis 13,019 रुपये और WagonR 12,325 रुपये की तय मासिक सब्सक्रिप्शन राशि पर उपलब्ध है. इसमें ग्राहकों को सफेद या काली रजिस्ट्रेशन प्लेट में से चुनने का अतिरिक्त विकल्प भी मिलता है.

ग्राहक Maruti Arena और NEXA लाइनअप दोनों में से चुन सकते हैं, जिनमें WagonR, Swift, Dzire, Vitara Brezza, Ertiga और Ignis, Baleno, Ciaz, S-Cross, XL6 शामिल हैं.

सफेद प्लेट का सब्सक्रिप्शन, जिसमें वाहन ग्राहक के नाम पर रजिस्टर होता है, अवधि के विकल्पों में 12, 24, 36 या 48 महीने शामिल हैं. सालाना किलोमीटर के विकल्पों में 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर और 25,000 किलोमीटर शामिल है.

India’s Safest Car: ये हैं देश की सबसे सुरक्षित कारें, क्रैश टेस्ट के आधार पर कार चुनकर खुद को करें सुरक्षित

काले प्लेट के सब्सक्रिप्शन में, वाहन सब्सक्रिप्शन पार्टनर के नाम पर रजिस्टर होता है. अवधि के विकल्पों में, 12, 18, 24, 30, 36, 42 या 48 महीनों के उपलब्ध हैं. और सालाना किलोमीटर 10,000 किलोमीटर, 15,000 किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर और 25,000 किलोमीटर हैं.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.